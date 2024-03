Calcio a 5 Serie A – Vendetta Saviatesta, Pesaro travolto. C’è ancora vita

Mantova C’è ancora vita sul pianeta Saviatesta. La squadra virgiliana si prende la sacrosanta vendetta sull’Italservice Pesaro e con i tre punti aggancia il Ciampino al penultimo posto. Restano invariate le distanze (12 punti) dalla quartultima, ma più che sul Cosenza (che ieri ha vinto a sua volta), il mirino dei biancorossi ora è puntato sull’Active Network, che sembra meno in palla dei calabresi e ha un calendario più difficile. La missione, nelle ultime tre partite, è ridurre il gap a non più di 7 punti per poter disputare i play out. Una missione che pareva impossibile soltanto un mese fa e che adesso, invece, a suon di prestazioni convincenti e risultati, potrebbe essere alla portata dei virgiliani.

Contro la blasonata Italservice, ieri, c’era un conto da saldare. La sconfitta a tavolino dell’andata, per un banale errore nella compilazione della distinta, gridava vendetta. E vendetta è stata, con una vittoria netta e schiacciante come era stata quella, sul campo, ottenuta a Pesaro.

La partita, adesso. Dopo le schermaglie iniziali, Baroni accende la miccia e il match esplode. Pesaro risponde con Barichello, poi si scatena bomber Cabeca con due reti nel giro di un minuto. L’Italservice accorcia le distanze, ma prima dell’intervallo ancora Cabeca ricaccia i marchigiani a distanza di sicurezza. Nuovo sussulto pesarese (Vavà) a metà del secondo tempo, ma il capitano biancorosso è una furia: poker servito e 5-3 a dieci dalla fine. Nelle fasi conclusive del match sale in cattedra anche l’altra star del Saviatesta, Jesulito, che chiude i conti con una doppietta. Al festival del gol partecipa anche Salas, mentre l’ultima parola è dell’Italservice con Caruso per il definitivo 8-4. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ne servono altre tre per sperare, venerdì prossimo si vola ad Eboli.