Domani l’mtb a Viadana con il “Crosscountry”

Mantova Il fine settimana agonistico per il ciclismo mantovano vedrà impegnato, oltre ai baby a Bozzolo, l’elite Gianluca Cordioli della Trevigiani Energiapura, che prenderà parte al Gp Città di Pontedera. Test di rilievo nazionale che si disputerà su un percorso di 166 km con partenza e arrivo nella cittadina pisana. Domani molti saranno i palcoscenici sui quali si esibiranno gli atleti e le atlete mantovani. In primo luogo i riflettori saranno puntati a partire dalle 9.30 su Viadana che ospiterà, grazie all’impegno profuso dai dirigenti del Gioca in bici Oglio Po e quelli del team, Viadana Bike, il Crosscountry Città di Viadana Trofeo Conad Superstore. Una competizione dedicata alle ruote grasse che sarà pure valida quale seconda prova dello Junior Cup Mtb Avis. A tal proposito al fianco degli organizzatori si porranno anche il Comune e il Comitato provinciale Fci. Circa 150 saranno i partecipanti alle sei competizioni in programma, più il momento promozionale riservato ai G0. Anche gli specialisti delle ruote grasse virgiliani punteranno a lasciare il segno in questo prestigioso contesto. In gara vi saranno lo Sporteven, il Chero Piping Team Sfrenati e l’Mtb Novagli. Numerosi poi sono gli appuntamenti che vedranno in gara gli atleti delle altre categorie. Gli esordienti del Mincio Chiese andranno a Nave (Bs), quelli dello Sporteven a Monselice (Pd) i maschi e a Bianconese (Pr) le ragazze. Nella cittadina parmense vi saranno anche le Esordienti e le Allieve del Gioca in Bici Oglio Po e l’allieva Maria Acuti del Vc Sovico. A Pressana (Vr) saranno schierati sulla linea di partenza gli allievi del Mincio Chiese e Maurizio Gobbi dello Sporteven. Per l’mtb l’allieva Giulia Bertelli dello Sporteven e le esordienti dell’Mtb Novagli gareggeranno a Concesio (Bs). (b)