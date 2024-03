Bimba di due anni si ustiona con l’acqua bollente per preparare le uova di Pasqua

MOGLIA Un momento gioioso di preparazione per le festività pasquali si è trasformato in dramma per una famiglia di Moglia: una bimba di quasi tre anni d’età è andata a sbattere contro la cucina a gas su cui stava bollendo un pentolino di acqua. Il getto bollente ha investito la piccola, sotto gli occhi dei genitori e del fratellino, ustionandola soprattutto a un braccio. La bimba è stata immediatamente soccorsa e trasferita mediante eliambulanza al centro ustioni dell’ospedale di Borgo Trento a Verona.

La famiglia stava dedicandosi alla preparazione di alcuni addobbi pasquali: tra di essi, come vuole la tradizione, anche le cosiddette uova colorate, ovvero uova rassodate in acqua bollente e che poi vengono variamente dipinte e decorate; per questo motivo un pentolino d’acqua era stato messo a scaldare sul fuoco.

La dinamica è poco chiara ma, a quanto sembra, la bimba – che stava giocando – avrebbe perso l’equilibrio andando a sbattere contro la cucina a gas e il pentolino si sarebbe rovesciato a terra. Il getto di acqua bollente non avrebbe investito in pieno la bimba ma comunque l’avrebbe colpita al braccio e – in misura minore – al viso. Tutto questo nel giro di pochi secondi durante i quali i genitori non hanno potuto fare nulla per intervenire.

Immediati sono scattati i soccorsi e la piccola, medicata già sul posto dai sanitari del 118, è stata quindi caricata su un eliambulanza che si è poi alzata in volo in direzione dell’ospedale di Borgo Trento a Verona.

La condizioni della bimba non sarebbero gravi, tuttavia – viste le ustioni e vista la tenera età della piccina – nella giornata odierna sarà effettuato un trapianto di pelle sulle zone più lesionate onde evitare infezioni.