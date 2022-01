Calcio a 5 Serie A2 – Bagalà avverte il Saviatesta: “C’è tanta strada da fare”

MANTOVA Una domenica di relax per il Saviatesta. I biancorossi di mister Alessandro Bagalà, reduci dalla vittoria esterna sul campo del Fossano, si godono un inizio d’anno da incorniciare. La squadra mantovana è campione d’inverno con un turno d’anticipo e ora si proietta alla sfida delicata di sabato prossimo contro l’Arzignano, per incrementare il vantaggio sul Lecco che il 19 gennaio recupererà il big match in casa del 360GG Cagliari. Quella di Fossano non è stata una vittoria banale, ma alla fine il Mantova ha dimostrato di essere più forte. «Partita per nulla scontata – ha commentato il tecnico romano -. Buon primo tempo e poi, nella ripresa, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create. Una bella prova di squadra». Tripletta per Gabriel e buona gara di Caverzan al debutto in biancorosso. «Gabriel è cresciuto davvero molto. Sta seguendo un lavoro atletico a parte con professionalità. Caverzan mi è piaciuto, è un giocatore equilibrato, avevamo bisogno di un mancino come lui». Saviatesta campione d’inverno. Conta poco adesso il primato, ma l’obiettivo finale deve essere quello. «Abbiamo fatto un grande lavoro, i ragazzi sono stati molto disponibili e alla lunga questo farà la differenza. Possiamo crescere ancora tanto – conclude Bagalà -. Siamo lassù dove vogliamo essere e dobbiamo cercare ogni sabato di allungare il gap con le altre».