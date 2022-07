Calcio a 5 Serie A2 – Colpo Saviatesta: arriva il baby Kullani

MANTOVA Continuano i movimenti di mercato del Saviatesta: la società biancorossa annuncia di essersi assicurata per la prossima stagione, le prestazioni sportive del calciatore classe 2003 Lorenzo Kullani, che arriva in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell’ultima stagione Kullani è stato a Benevento in serie A2, mentre la stagione precedente ha militato con un’altra compagine campana, l’Alma Salerno. Cresciuto nel settore giovanile della Forte Colleferro, nel 2018 ha esordito in serie B appena quindicenne. Nel 2019 è passato alla Cybertel Aniene con cui ha debuttato nella massima serie, per poi passare appunto all’Alma nel mercato invernale.

Atleta fisicamente molto forte e prestante, utilizzato come pivot, Lorenzo è comunque in grado di ricoprire più ruoli in campo, come dimostrato anche nell’ultima stagione a Benevento, dove spesso ha giocato in posizione di play. Un nuovo innesto davvero importante nello scacchiere di mister Pino Milella, anche alla luce dei regolamenti sui giovani e sugli atleti formati in Italia. Sul fronte delle uscite invece il biancorosso Leonardo Micheletto è passato in serie A, al Pescara, dove è arrivato un allenatore che è una vecchia conoscenza del futsal mantovano, ovvero Frane Despotovic. Il laterale di proprietà biancorossa aveva giocato col Real San Giuseppe nella passata stagione. Dall’Abruzzo, in cambio, dovrebbero arrivare sia il portiere Fior che il laterale Misael. Due giocatori che sarebbero davvero utilissimi al roster biancorosso, che vede in partenza il portiere Ricordi: staremo a vedere se la trattativa si concretizzerà nelle prossime ore, ma le voci si fanno davvero molto insistenti.

Intanto tengono banco anche le questioni regolamentari: ad oggi non è chiaro quanti giocatori “non formati” saranno consentiti dalla Divisione calcio a 5. Deve ancora uscire, infatti, il primo comunicato stagionale, quello che determinerà i regolamenti ufficiali. L’impressione è che la quota di non formati in Italia nella prossima stagione, sostanzialmente gli stranieri, possa salire da 4 a 5 in Serie A e da 3 a 4 in A2, andando quindi ad alleviare una situazione piuttosto difficile per le compagini dei massimi campionati italiani. Staremo a vedere se queste indiscrezioni si concretizzeranno.