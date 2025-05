Calcio a 5 Serie A2 Elite – Il Saviatesta brinda alla A con la vittoria sul Maccan Prata (4-3)

Mantova Il miglior modo per congedarsi dal proprio pubblico, con una vittoria e una nuova festa. Il Saviatesta Mantova chiude in bellezza il campionato regolando 4-3 il Maccan Prata in un match che, pur senza più obiettivi di classifica, ha regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo secondo. I virgiliani, già promossi in Serie A con una giornata d’anticipo, hanno onorato l’impegno con la stessa fame e determinazione che li ha accompagnati per tutta la stagione, davanti a un palazzetto festante e gremito.Il copione del match si scrive subito nei primi minuti: bastano quindici secondi a Donadoni per sbloccare il punteggio, poi lo stesso numero 8 concede il bis al 9’12’’ firmando il 2-0. I biancorossi, sulle ali dell’entusiasmo, controllano il ritmo e allungano ancora al 17’ con il solito Wilde, tra i protagonisti assoluti di questa cavalcata trionfale. Il Maccan, però, non ci sta a recitare il ruolo di comparsa e nella ripresa si rifà sotto con orgoglio: prima accorcia con Girardi allo scadere del 30’, poi trova il 3-2 con Zecchinello a cinque minuti dalla fine.La gara si riapre, ma Wilde – ancora lui – spegne le speranze friulane al 37’24’’ con la rete del 4-2. Nel finale Marcio realizza il gol del definitivo 4-3, ma è troppo tardi per riacciuffare un pari. Gli ultimi secondi scorrono tra gli applausi e la commozione di una squadra e di un pubblico che si godono la meritata promozione nella massima serie.Per il Saviatesta si chiude così una stagione da incorniciare, fatta di numeri importanti, continuità e un’identità chiara, costruita giorno dopo giorno sotto la guida di mister Pino Milella. Ora si guarda al futuro con entusiasmo, consapevoli che il grande salto è solo il punto di partenza. Onore al Maccan Prata, che si presenterà ai play off con la solidità di chi ha tenuto testa alla capolista fino all’ultimo.