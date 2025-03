Calcio a 5 Serie A2 Elite – Il Saviatesta sbanca Pordenone e tiene il passo del Mestre

Pordenone Il Saviatesta non si ferma più. Nella 20ª giornata del campionato di Serie A2 Elite, la squadra di Milella si impone con un netto 5-1 sul campo del Pordenone, centrando la quarta vittoria consecutiva. Un successo importante, che permette ai virgiliani di restare a -2 dalla capolista MestreFenice, vittoriosa per 7-2 a Cagliari contro il Leonardo.

Il match inizia subito nel segno del Saviatesta, che impiega appena un minuto e mezzo per sbloccare il risultato con Misael, bravo a finalizzare un’azione corale dei suoi. Il gol mette in difficoltà il Pordenone, che fatica a reagire e subisce il raddoppio virgiliano al 5’ con Romano. I biancorossi giocano con sicurezza e al 10’ trovano il tris ancora con Misael, che firma la sua doppietta personale. Il Pordenone prova a rialzare la testa e al 14’ accorcia le distanze con Chtioui, riaccendendo una speranza per i padroni di casa.

Nella ripresa, il Saviatesta riprende subito il controllo del gioco e al 22’ colpisce ancora con Wilde, che realizza il gol del 4-1, mettendo di fatto in ghiaccio la partita. La squadra di Milella gestisce il vantaggio con maturità, respingendo i tentativi del Pordenone di riaprire il match. Nei minuti finali i friulani provano il tutto per tutto, ma senza successo. L’ultimo squillo lo mette a segno Mascherona, che proprio sulla sirena sigla il definitivo 5-1, rendendo ancora più rotondo il successo dei mantovani.

Un’altra prestazione convincente, dunque, per il Saviatesta, che conferma il suo ottimo stato di forma e dimostra di essere attrezzato per il salto di categoria. I virgiliani continuano la loro rincorsa alla vetta, determinati a dare battaglia al MestreFenice fino alla fine della stagione. Il campionato si ferma ora per una settimana, il Saviatesta tornerà in campo venerdì 14 al Neolù contro il CDM.