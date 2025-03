Calcio dilettanti – Asola-Marmirolo è un derby salvezza

Mantova Questo pomeriggio, nel girone C dell’Eccellenza, tornano in campo Castellana e Castiglione dopo aver disputato mercoledì le rispettive gare della trentatreesima giornata. L’undici di Giovanni Arioli, reduce dal successo di Casazza, è impegnato sul campo della Soresinese, squadra che non ha disputato l’ultima trasferta contro il RovatoVertovese. «Il nostro obiettivo è muovere ancora la classifica – afferma Filippo Orlandini -. In terra orobica abbiamo fatto bene, i tre punti sono arrivati. A Soresina faremo il possibile per proseguire un trend positivo». Il Castiglione di Sergio Volpi, dopo la sconfitta casalinga con l’Offanenghese, gioca ancora davanti al suo pubblico ospitando lo Sport Casazza, attualmente penultimo in classifica. «Abbiamo detto alla squadra – sottolinea il vicepresidente e digì Giancarlo Perani – che con 27 punti ancora a disposizione da qui alla fine della stagione regolare, bisogna raccoglierne il più possibile. Questo ci permetterà anche di fare valutazioni in vista della prossima stagione».Assenti Mambrin e Roma. Nel girone D della Promozione, allo Schiantarelli si disputa il derby tra l’Asola di Mauro Franzini e l’Union Team Marmirolo di Mattia Battistelli. I due tecnici sono stati compagni di squadra nel San Lazzaro. I neroverdi del presidente Ballotari inseguono a tre lunghezze la formazione del presidente Massimo Tozzo, che afferma: «Quella che ci attende è una gara importante. Il nostro obiettivo è riscattare la sconfitta interna subita domenica scorsa nel derby con la Poggese. I ragazzi sanno bene che non possono e non devono sbagliare». Battistelli replica: «Il calendario ci propone un altro derby dopo quello con il San Lazzaro. Riuscire a uscire imbattuti dalla sfida con l’Asola è fondamentale per noi». Assente Pereira. La Poggese di Marco Goldoni fa visita al San Pancrazio dell’ex Asola Lamberto Tavelli. «Giochiamo sul sintetico contro un avversario che all’andata abbiamo battuto 2-0 – ricorda il difensore biancazzurro Mattia Vincenzi -. Siamo in zona playoff, non dobbiamo fermare ora la nostra marcia». Rientrano Luppi e Micai, in dubbio Martina. Dopo il pareggio conquistato a Marmirolo, il San Lazzaro di Fabrizio Pini ospita il Vobarno, che segue a otto lunghezze. «Conquistare un punto significa per noi raggiungere la quota salvezza – sottolinea il ds Michele Jacopetti -. Ma non accontentiamoci, sarebbe meglio ancora ottenere il successo pieno contro un avversario da non sottovalutare. Il Vobarno era partito per essere protagonista in questa stagione, ma ora si trova nella seconda metà della classifica. Resta comunque una squadra ostica con giocatori tosti». Recuperati Ghirardini e Visentini, assenti Ganda, Negrini e Pagliari. Infine, la Governolese, reduce dal successo casalingo sul fanalino di coda Orsa Iseo, fa visita al Gussago, penultimo in graduatoria. «Sono sempre soddisfatto del gruppo – afferma il tecnico Giuseppe Bizzoccoli -. Gussago o qualsiasi altro avversario, per noi ogni partita è fondamentale per centrare la salvezza. In casa, davanti al nostro pubblico, facciamo bene, mentre in trasferta non sempre riusciamo a esprimerci al meglio». Sperti, Bertaso e Mazzocchi potrebbero non essere disponibili, da valutare le condizioni di Terragin.