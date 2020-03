La Fieg: “Giornali in edicola informazione insostituibile”

MANTOVA La Fieg, federazione degli editori, lancia un appello contro le fake news che stanno intasando i social in tempo di emergenza legata al Coronavirus: andate in edicola a comprare il giornale. «Editori di giornali, edicolanti, distributori della stampa – recita il comunicato – invitano i cittadini a recarsi all’edicola del loro paese per acquistare il proprio giornale». Le edicole, escluse al pari di farmacie e negozi alimentari, sono escluse dalla normativa del commercio in quanto considerate “servizio pubblico”. «L’informazione non può essere considerato un prodotto commerciale – ha fatto presente con una nota il segretario provinciale Sinagi (sindacato nazionale giornalai) Alcide Boni -. Aggiungo che ogni titolare di una rivendita può e deve tutelare la propria salute e può quindi decidere di chiudere l’attività anche in mancanza di un decreto». Nelle edicole, presidio territoriale insostituibile per l’esercizio del diritto al cittadino a un’informazione professionale corretta e attendibile, i cittadini continuano a trovare strumenti di informazione e di conoscenza fondamentali per il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio. «L’intera filiera della stampa – conclude la Fieg – fa appello alle radio e alle televisioni affinchè informino utenti e spettatori sull’importanza di andare in edicola per acquistare il giornale in questo periodo di eccezionale emergenza per il Paese a sostegno della stampa di qualità». (ma.vin)