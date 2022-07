Calcio a 5 serie A2 – Il Saviatesta riabbraccia Giovanni Mancini: sarà anche allenatore dell’Under 15

Mantova Altro colpo del Saviatesta: il direttore generale Cristiano Rondelli, di concerto con mister Pino Milella, continua a lavorare per costruire la rosa chiamata a riscattare la sfortunata ultima stagione in A2. La società biancorossa ha annunciato l’ingaggio dell’universale classe 1995 Giovanni Mancini. Mancini non è certo una faccia nuova nella società biancorossa: l’atleta marchigiano aveva già militato brevemente con il Mantova nella prima parte della stagione 2018/2019 ben figurando, per poi tornare per sopravvenute esigenze al suo Corinaldo, da dove era arrivato. Nell’ultima stagione Mancini ha militato in serie A2 al Cus Ancona, dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. Proprio la sua grande esperienza e competenza in ambito giovanile, lo ha riportato al Mantova, dove sarà anche responsabile e allenatore della squadra under 15. Un elemento, dunque, importante su due fronti: sia sul campo come atleta della prima squadra, sia nel progetto ambizioso di sviluppo dell’attività legata ai giovani nel Mantovano che la società porterà avanti nella prossima stagione.