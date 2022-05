Calcio a 5 serie A2 – Il Saviatesta si allena ad Arzignano per la maratona play off

Mantova Nello sport, come nella vita, a volte accadono i miracoli, ma che il 360GG non batta la concittadina Monastir Kosmoto, ultima in classifica e già retrocessa, è un’eventualità da non prendere nemmeno in considerazione. La corsa al primato è virtualmente chiusa in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti a favore dei sardi per cui in casa Saviatesta, dopo il ko col Fossano arrivato in due tranche, sono tutti proiettati ai play off che inizieranno sabato prossimo. L’avversaria del primo turno sarà la quinta classificata, una tra Lecco e Leonardo: i virgiliani giocheranno in casa e altrettanto faranno, in caso passassero il turno, nel secondo match del 21 maggio contro la vincente di Fossano-Verona. In caso di parità si giocheranno due tempi supplementari e qualora l’equilibrio persistesse, passa la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season (quindi il Saviatesta). Superati i play off interni al girone, il 28 è prevista la sfida secca con la vincente dei play off del Gruppo D (in trasferta, come stabilito da sorteggio) e successivamente (4 giugno) la finalissima contro la perdente di uno dei due spareggi diretti per la Serie A. Una formula tremendamente complessa che ha fatto storcere il naso alla stragrande maggioranza delle società. Ed è beffardo che il Mantova ci arrivi dopo aver dominato buona parte della stagione. «Purtroppo è andata così – ha commentato con rammarico il tecnico biancorosso Alessandro Bagalà -. Fin dall’inizio ho sempre considerato il 360GG una nostra diretta concorrente. Ci bastava un pareggio in più ed eravamo qui a parlare d’altro. Purtroppo gli scontri diretti fanno la differenza». «Col Fossano ci siamo disuniti e giovedì sarebbe servito un miracolo. Ma anche lì c’è stato un minuto in cui è andato tutto storto».

Vista la premessa, la gara odierna ad Arzignano diventa quasi un allenamento, che il Mantova disputerà senza lo squalificato Titon: il capitano ha rimediato solo un turno di squalifica e tornerà quindi per la volata play off. «Andremo in campo con una formazione sperimentale – rivela Bagalà – giocheremo con il secondo portiere e i diffidati resteranno a casa. Dobbiamo pensare alle prossime partite».

Tommaso Bellini