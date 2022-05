Pallavolo serie B m – Gabbiano per il colpo a Borgoricco in semifinale

Cerese Esauriti gli impegni della stagione regolare, per il Gabbiano Top Team inizia il cammino nelle semifinali dei play off. Si parte stasera a Borgoricco contro i padovani del Massanzago di Falcini, giunti secondi nel girone D (ore 20.30, arbitri Giulia Natalini di Grosseto e Azzurra Marani di Perugia). «I nostri avversari hanno centrato la piazza d’onore sabato scorso dopo aver piegato nello scontro diretto l’Olimpia Zanè – spiega il diesse Stefano Melli – Giocano subito in casa e faranno il possibile per crearci problemi e metterci in difficoltà. Noi abbiamo chiuso in vetta il girone C ma ora si riparte da zero: sulla nostra strada una buona compagine d’affrontare con il migliore atteggiamento». Ritorno sabato prossimo a Cerese. Per la gara di stasera in dubbio Di Bernardo. L’altra semifinale vede in campo a Monticelli d’Ongina (ore 18) la Canottieri Ongina, giunta seconda nel girone C, e l’imbattuto Monselice che ha dominato il girone D. Le due vincenti delle semifinali si affronteranno in finale per contendersi la promozione in A3.

Play out-Girone C: domani a Erbusco (ore 17.30) in campo Radici TvCazzago San Martino e Miners Argentario Trento.