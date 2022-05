Basket serie C Silver – Tellini: “Viadana, tieniti stretto il secondo posto”

Viadana Missione compiuta per l’Almac Viadana. Dopo una lunga rincorsa, il quintetto di Denis Tellini si è portato da solo al secondo posto nel girone Verde di Classificazione, alle spalle dei “cugini” del San Pio X, e staccando quindi il Basket Ome. Domenica sera a Castelnovo di Sotto ha sconfitto il fanalino Monza, ma soprattutto è stato l’altro team mantovano, lo Junior Curtatone dell’ex Alberto Bortesi, a dare una bella mano ai rivieraschi, sconfiggendo l’Ome.

«In questo fine settimana sono in programma gli incontri dell’ultima giornata di ritorno – afferma il tecnico Denis Tellini – Per mantenere l’attuale posizione dobbiamo vincere sabato a San Martino in Strada contro il Somaglia. Nella gara di andata abbiamo giocato bene e disputato una delle migliori partite di questa stagione, ma vincere in terra lodigiana non è per nulla semplice. Affrontiamo una squadra giovane con ottime individualità, forte a livello tecnico, che ci darà battaglia, ma è logico che dobbiamo provare a vincere per mantenere il secondo posto. Nel primo turno dei play off affronteremmo così la settima del girone blu, mentre se chiudiamo quarti ci tocca la quinta dello stesso girone. Magari la settima è in forma e la quinta meno, chi lo sa. Per ora non abbiamo preso informazioni sulle squadre del girone blu. Prima dobbiamo pensare al Somaglia e giocare al meglio, poi ci preoccuperemo dell’avversario da affrontare nel primo turno dei play off. Ci sarebbe una piccola possibilità di giocare al PalaFarina, vedremo se sarà possibile. Probabile anche che la gara interna sia il sabato sera e non la domenica».