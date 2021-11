Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, la promessa di Titon: “Resto a Mantova per tornare in A”

MANTOVA Arrivato a Mantova nel mercato invernale dell’anno scorso, il capitano del Saviatesta, Jeferson Fernando Titon, è sempre più leader della squadra biancorossa. In cinque gare ha segnato 11 gol: nessuno come lui in Serie A e A2. Decisamente un lusso per la categoria e talento da preservare per il Mantova, che punta a vincere il campionato e ritornare nella massima serie. Intanto è partito con cinque vittorie consecutive. «Siamo felici – commenta il numero 10 biancorosso -. Volevamo partire bene e queste prime cinque partite sono andate alla grande, ma siamo soltanto all’inizio. La strada per arrivare lassù è ancora lunga». Tra i pochi “superstiti” della passata stagione, Titon è entusiasta del nuovo ciclo inaugurato da mister Bagalà, che ha portato un buon bagaglio tecnico e diffuso serenità a tutto l’ambiente. «E’ fondamentale – dice – il mister è giovane, ma ci sa fare. Conosce bene la categoria e credo che questa possa essere una tappa importante per la sua crescita».

Dopo questo inizio scintillante di campionato gli addetti ai lavori stanno cominciando a studiare il Mantova per capire quali possano essere i segreti di questa squadra. «Non servono molte parole per spiegarlo – afferma ancora Titon – questa è una grande famiglia e c’è grande sintonia tra squadra, società e staff tecnico». Il nuovo Saviatesta può schierare giocatori importanti e forse farebbe bene anche nel massimo campionato. «Questo non lo so, però è vero che ci sono dei giocatori fortissimi. E’ un gruppo costruito per vincere e stiamo dimostrando in ogni gara che vogliamo raggiungere il nostro obiettivo». Il Mantova sembra avere la strada spianata, ma dovrà vedersela con delle concorrenti molto attrezzate. «Verona e 360GG sono davvero forti, dovremo fare molta attenzione. E non si scherza anche negli altri gironi. Sarà una bella lotta, ma non ci tireremo indietro». E intanto dalla Serie A, come è normale che sia, arrivano le prime sirene di mercato. «Quelle ci sono sempre, ma io ho scelto di sposare questa causa. A Mantova mi trovo bene e da qui non mi muovo – promette Titon – voglio tornare in Serie A con questa maglia».