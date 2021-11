Affitti: l’Arci presta aule alla Provincia per 14mila e al Comune ne paga 4mila

MANTOVA Quando si tratta di occupare un locale a canone, gli enti pretendono pochissimo; quando poi gli stessi affittuari cedono in affitto a un ente, i conti cambiano. È quanto denuncia il capogruppo di Forza Italia Pier Luigi Baschieri.

«L’epidemia sanitaria si porta dietro strascichi in ogni ambiente. Il più danneggiato è stato sicuramente il fragile sistema scolastico che in questi due anni di pandemia ha perso tempo prezioso nella didattica e nella preparazione delle giovani generazioni. Stupisce che una associazione come l’Arci “Salardi” si renda disponibile a sopperire alla carenza di aule del liceo classico “Virgilio” applicando un canone di locazione pari a 14mila euro per un periodo di 10 mesi, quando la stessa riconosce al Comune un affitto calmierato annuale di circa 4mila. Uso promiscuo degli spazi e non esclusivo tra l’altro. Tradotto: quegli spazi possono essere utilizzati sia dall’Arci per le sue attività sia dall’istituto scolastico per l’attività di insegnamento. Un rimborso spese per una associazione dedicata al sociale sarebbe stata la formula più naturale ed invece si è optato per una iniziativa di natura lucrativa. A pagare il super canone sarà l’ente provinciale che gestisce l’edilizia scolastica secondaria del mantovano» conclude Baschieri.