Calcio a 5 serie A2 – Saviatesta, se batti il Fossano il sogno continua

Mantova Sulla strada che porta alla Serie A, il Saviatesta ritrova nel secondo turno dei play off l’Elledì Fossano (si gioca al NeoLù, inizio ore 16), la squadra che alla penultima giornata della regular season è riuscita a imporsi a Mantova spodestando di fatto i virgiliani e favorendo l’avanzata decisiva del 360GG. Una gara, quella, giocata in due tranche per via dell’episodio che ha visto coinvolto il direttore di gara, il quale sospese il match dopo essere stato “toccato” da un tifoso. Storia chiusa, ora il Saviatesta si deve concentrare sull’attualità e cercare di vendicare quella sconfitta per avanzare nella corsa play off, iniziata nel migliore dei modi grazie al successo sul Lecco. Una vittoria guastata inizialmente dagli infortuni occorsi a Titon e Fabinho. Per il capitano biancorosso si è parlato addirittura di stagione finita, ma sembra ci sia stata una sorta di miracolo. Il bomber in settimana ha svolto una serie di terapie alternate al lavoro sul campo per cercare di recuperare in fretta dal problema muscolare al quadricipite. Il muscolo, stando alle ultime che arrivano da casa Saviatesta, ha reagito bene e Titon sarà in campo. Così come pure Fabinho.

«Sono giocatori troppo importanti per noi – ha commentato il tecnico biancorosso Alessandro Bagalà – val la pena rischiare qualcosa. Non è stata una settimana di lavoro semplice, abbiamo dovuto far fronte a qualche mancanza, ma c’è davvero tanta voglia di fare bene e di continuare la nostra stagione». Di nuovo il Fossano: «Non dobbiamo pensare alla gara di campionato. Sappiamo che affrontiamo una squadra in salute, forse quella che sta meglio di tutte, ma dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco. Abbiamo provato diverse soluzioni tattiche, sappiamo di avere due risultati su tre a nostro favore e cercheremo di scalare un altro gradino verso la Serie A». Come diceva mister Bagalà, in caso di parità al 40’ si disputeranno due supplementari da 5 minuti, al termine dei quali, se il pareggio persistesse, passerà il turno il Saviatesta meglio piazzato in regular season.

Tommaso Bellini