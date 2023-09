Atletica – I ragazzi della Libertas in luce nel meeting di Carpenedolo

Mantova Nel mini impianto di Carpenedolo, i giovani atleti della Libertas hanno rimesso le scarpette e dato il meglio di loro. Le vacanze si sono fatte sentire, ma l’importante era riprendere la voglia di gareggiare. L’allievo Matteo Begni si è piazzato 4° nel lungo tra i “grandi” con 6.09. Stesso piazzamento tra i cadetti per Filippo Tosi, fisico eccezionale e ancora alla ricerca della giusta specialità: ha sfiorato i 5 metri. Joseph Anietie ha vinto la sua serie nei 100 in 14″08, mentre Giacomo Parise ha concluso un po’ contratto in 12″22. Secondo posto nel peso per la cadetta Gloria Albertoni con 8.12, mentre la sorella Vittoria con l’attrezzo di 2 kg è giunta 3ª con 9.08. Le cadette Amelia Pasquali e Alessia Zanoni si sono difese nel lungo, rispettivamente a 3.89 e 3.67. Alessia Begni (cat. ragazzi) ha vinto la serie dei 60 piani in 9″38; 12″04 nei 60 ostacoli per Alessia Prezzi. A Brescia, infine, Oscar Torresani ha corso i 2000 in 7’27″26, leggermente sopra al suo personale.