Calcio a 7 – La Sboccarda Cavriana si conferma sul trono al torneo Notturno di Pozzolo

Pozzolo La Sboccarda di Cavriana ha vinto la 35esima edizione del torneo Notturno di Pozzolo. Lunedì è andata in scena l’ultima serata della kermesse, quella delle finali, di fronte a una bella cornice di pubblico. Nel match per il terzo/quarto posto si sono affrontare la Trattoria Agrifoglio di Gazoldo con Morandini, Turato, Mortara, Signorini, Tibaldi, Ripepi, Berti, Messedaglia e Campagnari (allenatore Pini); e l’Arte della Pizza di Goito con Giavara, D. Scandiuzzi, Toparini, Sabbioni, Martinelli, L. Mezzadrelli, Stefanni, D. Mezzadrelli, M. Scandiuzzi, Piroli, Bortoli (all. Castagna). 6-1 il risultato finale a favore dei gazoldesi. Equilibrio in avvio con botta e risposta tra Turato e Toparini, poi è iniziato lo show di Berti che ha realizzato una quaterna, intervallata dal gol di Tibaldi, portando il risultato finale sul 6-1 per l’Agrifoglio.

Nella finalissima sono scese in campo la Sboccarda di Cavriana, campione uscente del torneo, con Segna, Singh, Bellini, Zentilini, Annovazzi, Orlandini, Casotto e Ciulla (all. Facchetti); e i giovani rampanti della Real Bianco Azzurri di Brescia, alla prima partecipazione alla rassegna: hanno schierato Magri, Alberini, Gjokaj, Rozzini, Buzzoni, Mzidi e Pasqualini (all. Rizzardi). Nella fase eliminatoria i bresciani si erano imposti per 8-5, stavolta invece l’hanno spuntata i collinari per 4-2 al termine di un incontro incertissimo, teso e vibrante. Vantaggio di Orlandini (che poi ha colpito anche una traversa) per la Sboccarda e pareggio del Real con eurogol di Buzzoni, che ha insaccato la palla all’incrocio. Nuovo vantaggio cavrianese con Ciulla (gran rasoterra a fil di palo) e altro pareggio dei giovani bresciani con Mzidi. Perfetto equilibrio all’intervallo, ma nella ripresa è salito in cattedra Filippo Orlandini autore della doppietta (e tris personale) che ha steso la Real Bianco Azzurri, costretta a giocare 5 minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Pasqualini, nei quali non ha subito altri gol e, anzi, ha sfiorato la rimonta.

Durante le premiazioni sono stati consegnati i riconoscimenti a Mattia Magri (Real Bianco Azzurri) quale miglior portiere; a Tiberio Ciontos (Fly Emigrates) miglior giovane classe 2005; e al capocannoniere Marco Berti (Trattoria Agrifoglio) che con il poker realizzato nella finalina, e 18 reti complessive, ha scavalcato Casotto (Sboccarda) e Kasa (Real), fermatisi rispettivamente a 17 e 16 gol.

In chiusura, la Polisportiva Pozzolese ringrazia tutte le squadre partecipanti e tutti quanti hanno collaborato allo svolgimento del torneo, dai cuochi Albertino, Mauro e Carmen, ai baristi Giuseppe, Miriam e Andrea, Fernanda, Marco e Monica, ai giovani aiutanti Simone, Andrea, Francesca e Nicholas. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.