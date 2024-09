Calcio – Alle 14 esordio a Verona per la Primavera 3 Domani giocano le baby U17, 16 e 15

Mantova È tutto pronto per l’esordio in terra scaligera della Primavera 3 di mister Gabriele Graziani (nella foto). I baby biancorossi sfideranno alle 14 la Virtus Verona presso il campo sportivo “Olivieri”. Gara dal sapore particolare visto che virgiliani e veronesi si sono sfidati nella finale play off dello scorso maggio, valida per la conquista del campionato Primavera 3.

Comincia ad entrare nel vivo invece la stagione dell’U17, pronta a scendere in campo per la quarta giornata di campionato. Domani alle 15 si appresta a ricevere tra le mura amiche il Südtirol. I ragazzi di Boschini vanno a caccia della continuità dopo il buon pari strappato in casa del Cittadella. Scendiamo di categoria e passiamo agli Allievi U16, pronti ad ospitare alle 16 il Cagliari. Il tecnico Nizzola cerca il suo primo successo contro la formazione sarda, reduce dalla vittoria casalinga col Südtirol per 2-0. Cercano punti importanti anche i Giovanissimi dell’allenatore Masiero dopo la sconfitta rimediata a Bergamo con l’Atalanta. Sul cammino dei biancorossi arriva il Cagliari, vittorioso all’esordio casalingo col Südtirol (2-1). (Sem)