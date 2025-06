Calcio Allievi U16 – Meraviglia Polirone: stende il Castiglione (2-3) e vola in finale

CASTIGLIONE Clamoroso al “Lusetti”. Il Polirone compie un’autentica impresa e si qualifica per la finale del campionato Allievi Under 16, battendo 3-2 il favoritissimo Castiglione, primo in regular season e già promosso al campionato Regionale. Ai rossoblù sarebbe bastato il pareggio, ma la determinazione e il grande cuore della squadra sambenedettina hanno fatto la differenza.

La partita si è sbloccata al quarto d’ora con il gol di Banna che ha portato in vantaggio il Polirone. Il Castiglione ha pareggiato sfruttando la sfortunata autorete di Battaioli. Ma prima dell’intervallo il Polirone è tornato avanti con un colpo da biliardo di Sechi, che ha sorpreso la difesa aloisiana. Il Castiglione ha tentato il tutto per tutto nella ripresa ed è stato ancora un autogol a propiziare il pareggio rossoblù. Sembrava fatta per gli aloisiani, cui, come detto, sarebbe bastato anche il pari in virtù del miglior piazzamento, ma a pochi minuti dalla fine Bonisoli ha segnato il gol del definitivo e clamoroso 2-3. Il Polirone conquista così l’accesso alla finalissima, in programma sabato a Soave (ore 17), dove affronterà il San Lazzaro, vittorioso 3-0 sul Porto nell’altra semifinale disputata sabato scorso.