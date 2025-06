Tamburello Serie A – Ceresara no limits: ora l’esame di maturità contro il Solferino

CERESARA Il campionato di tamburello entra nel vivo e il Solferino continua a dettare legge. Dopo aver superato il Castellaro nel primo grande scontro diretto del girone di ritorno, la formazione collinare mantiene saldamente il comando della classifica e si prepara a un’altra sfida ad alta tensione, ancora una volta tutta mantovana: domenica, infatti, sarà il Ceresara a mettere alla prova la capolista, in un match che promette scintille. Il Ceresara, attualmente secondo in graduatoria a tre lunghezze proprio dal Solferino, sta vivendo un ottimo momento di forma e si candida come una delle principali pretendenti alla zona play off. La squadra del presidente Fabrizio Pezzini arriva al big match dopo aver battuto nettamente il Dossena, che nei turni precedenti aveva fatto soffrire il Castellaro e che, in casa propria, era riuscito a imporsi in maniera netta proprio contro i campioni d’Italia. Nonostante il buon momento e la classifica favorevole, il direttore tecnico del Ceresara, Claudio Grandelli, mantiene i piedi ben piantati per terra. «Andremo in campo per fare la nostra partita – ha dichiarato – con l’intento di dare il massimo. Il Solferino è la squadra campione d’Italia in carica, ha giocatori esperti e di grande qualità. Partono favoriti, inutile nasconderlo. Ma si tratta pur sempre di un derby, e certe sfide vanno giocate senza timori, cercando di dare battaglia fino all’ultimo. Alla fine vedremo cosa avrà detto il campo».

Grandelli riconosce il valore dell’avversario, ma non ha alcuna intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale. Al contrario, sottolinea quanto il gruppo stia crescendo: «Siamo contenti di come stanno andando le cose – ha aggiunto -. Abbiamo vinto bene contro il Dossena e ora ci aspetta una partita difficile ma stimolante contro la squadra che detiene lo scudetto. È una sfida da affrontare con il massimo impegno, cercando di portare a casa il meglio possibile». Il tecnico del Ceresara guarda anche oltre la singola partita, ricordando che quest’anno la formula prevede i play off: «Che saranno un campionato a parte. E proprio per questo ogni partita da qui alla fine della stagione regolare diventa fondamentale. Non ci sono risultati scontati, ogni squadra può creare problemi, e chi vuole arrivare lontano deve farsi trovare pronto in ogni giornata». L’attesa per il derby è alta: il Solferino vuole proseguire la propria marcia da leader, il Ceresara sogna l’impresa per accorciare la classifica e ribadire che, in questa Serie A, il duello per il vertice è tutt’altro che chiuso.