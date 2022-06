Calcio Allievi U17 – Torneo Madaschi: il Curtatone batte in finale il Borgo Virgilio (3-0)

PORTO MANTOVANO Il Curtatone si aggiudica la finale del Torneo Madaschi con un perentorio 3-0 sul Borgo Virgilio. Decisivo il doppio vantaggio nel primo tempo, grazie alle reti di Alberini e Boccaioli, alle quali si aggiunge il terzo e ultimo gol del match firmato Camerati, che corona così un’ottima prestazione.

La partita inizia con atteggiamento propositivo da parte di entrambe le squadre, con il Borgo Virgilio più pericoloso in zona offensiva. Nei primi dieci minuti è infatti la formazione di Bettoni a sfiorare il vantaggio, con due ottimi tiri dal limite dell’area di Consiglio e Berni finiti fuori di un nulla. Al 13’, però, sono i ragazzi di Martinetti a passare in vantaggio: calcio d’angolo dalla sinistra, la difesa del Borgo non riesce a spazzare via la palla, creando un batti e ribatti che viene sfruttato da Alberini con un destro imparabile per l’estremo difensore. Al 24’ Consiglio ha una grande occasione per pareggiare su calcio di rigore, ma calcia male centralmente permettendo a Ganzerli di respingere. Al 31’ il Curtatone raddoppia grazie a un rimpallo in area di rigore vinto da Baccolini, dal quale ne consegue un tiro “sporco”, ma sufficiente per battere Salerno. Al termine del primo tempo, dopo diversi minuti di sostanziale equilibrio, Camerati sfiora il 3-0 con un tiro ravvicinato ben parato dal portiere.

La seconda frazione inizia con ritmi più blandi e nei primi 15’ succede poco o nulla. Al 61’ arriva la prima occasione per il Borgo Virgilio con un gran tiro da fuori area da parte di Bonesi, che trova però reattivo l’estremo difensore avversario, il quale trattiene la palla in due tempi. Poco dopo, la formazione in maglia biancazzurra sfiora nuovamente l’1-2 con il palo colpito da Cioria. Al 64’, la partita si chiude definitivamente: il Curtatone batte basso e teso un calcio d’angolo dalla destra, trovando Camerati libero di calciare al volo e portare avanti i compagni di tre lunghezze. Nel finale, all’80’, il Borgo è ancora sfortunato con i legni visto che il colpo di testa di Righi si infrange sul palo. La partita termina così con una vittoria netta dal punto di vista del risultato per il Curtatone, probabilmente troppo larga per il gioco espresso in campo.