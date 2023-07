Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, torna la leggendaria Nikoleta Stefanova

CASTEL GOFFREDO Grande ritorno alla Brunetti Castel Goffredo. Nikoleta Stefanova, dopo l’esperienza a Prato, rientra al club castellano. L’esperta pongista bulgara naturalizzata italiana, classe 1984, è una habitué del territorio virgiliano, avendo giocato anche a Bagnolo San Vito. Ma è con Castel Goffredo che è emersa a livello internazionale, con un palmarès da leggenda: due Champions League e ben 7 scudetti dal 2002 al 2012. Per la Brunetti si tratta indubbiamente di un colpo di mercato di valore, che innalza il tasso d’esperienza e carisma del gruppo squadra campione d’Italia in carica, guidato da Alfonso Laghezza. «Stefanova non ha certo bisogno di presentazioni – dice il gm Franco Sciannimanico – . Conosce l’ambiente come poche e, oltre a giocare, allenerà gli atleti più piccoli. Allo stesso tempo si rapporterà col resto dello staff tecnico. Visto l’alto numero di impegni che ci aspetta, è un bene disporre di un parco pongiste ampio e di qualità. Noi, con il ritorno di Nikoleta, questa qualità l’abbiamo moltiplicata».

Il colpo di mercato della Stefanova fa seguito a quello della rumena ex Quattro Mori Cagliari Andreea Dragoman, mentre dal canto suo Gaia Monfardini è stata annunciata dalle altoatesine dell’Eppan.