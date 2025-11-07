Calcio, campionati giovanili: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
9ª giornata, oggi ore 15
Bsv Garda-Ciliverghe
Castellana-Curtatone
Castiglione-Castelleone (ore 16.30)
Cazzagobornato-Cividate Pontoglio
Darfo Boario-Atletico Orsa Iseo
Mario Rigamonti-Aurora Travagliato
Sported Maris-Valcalepio
Verolese-La Sportiva Ome
Classifica: Cividate 18, Ciliverghe 17, Curtatone e Rigamonti 16, Sported Maris e Darfo 14, Castiglione, Castellana e Cazzago 13, Travagliato 10, Castelleone 9, La Sportiva 6, Orsa Iseo e Valcalepio 5, Bsv Garda 4, Verolese 1
JUNIORES REGIONALE U19
9ª giornata, oggi ore 15
Asola-Voluntas (ore 15.30)
Bagnolese-Orceana
Carpenedolo-Governolese (ore 14.30)
Esperia-Castelvetro
Poggese-Pavonese
San Lazzaro-Leoncelli
Sirmione Rovizza-UT Marmirolo
Soresinese-Sporting Club
Classifica: Poggese 21, Sporting 19, Orceana 16, Pavonese 15, Asola, Castelvetro, Governolese e Voluntas 13, UT Marmirolo 10, Bagnolese, Leoncelli, Soresinese e Carpenedolo 8, Sirmione 7, Esperia 6, San Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
8ª giornata, oggi ore 16
Quistello-River
Gonzaga-Borgo Virgilio
Mantovana-Voltesi (ore 15)
Ostiglia-Union Colli Morenici (ore 15)
Porto-La Cantera (ore 15)
Roverbellese-Segnate
Sporting Pegognaga-Serenissima
Riposa: Ceresarese
Classifica: Ceresarese 20, Gonzaga 19, Porto e Borgo Virgilio 15, Roverbellese 12, Mantovana 11, Union Colli 10, Voltesi, Quistello e Serenissima 9, La Cantera 7, Ostiglia 6, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
9ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Uso United
New Team-Aurora Travagliato
Voluntas-Rezzato
San Michele-Desenzano
Passirano-Accademia Prevalle
Real Dor Brescia-Unitas Olympia
Sporting Chiari-Castiglione (oggi 18)
Roncadelle-Cazzagobornato
Classifica: Voluntas 21, Rovato 20, Desenzano 19, Rezzato 16, Travagliato 15, Prevalle 13, New Team 13, Real Dor Brescia 12, Uso United 11, Unitas Olympia 10, Sporting Chiari 8, San Michele 7, Roncadelle 6, Passirano 4, Castiglione 3, Cazzagobornato 2
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
9ª giornata, domani ore 10
Suzzara-Lentigione (oggi ore 15.30)
Arcetana-Cabassi Union Carpi
Limidi-Castelnuovo
Colombaro-Rubierese
Pavullo-Mirandolese
San Paolo-Viadana
Riposano: Real Formigine e S.Ilario
Classifica: Viadana 24, Lentigione 18, San Paolo 17, Rubierese 13, Real Formigine 11, Colombaro 10, Sporting S.Ilario 9, Castelnuovo 7, Pavullo 6, Mirandolese 5, Arcetana 5, Cabassi Union Carpi 4, Suzzara 2, Limidi 2
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
Risultati 10ª giornata
Quistello-Cellatica 2-4
Castiglione-Sported Maris 3-2
11ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Accademia Prevalle
Orceana-Pavonese
Castelverde-Pavoniana
Ciliverghe-Quistello
Sported Maris-Gussago
Sporting Club-Castiglione
Valtrompia-Verolese
Vighenzi-Soncinese
Riposa: Montorfano Rovato
Classifica: Cellatica 27, Castiglione e Vighenzi 24, Gussago 22, Ciliverghe 19, Valtrompia 16, Rovato 14, Sported Maris 13, Orceana e Soncinese 12, Pavoniana 11, Pavonese e Verolese 9, Prevalle 7, Sporting Club 5, Quistello 4, Castelverde 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
8ª giornata, domani ore 10
Asola-Castellana (lunedì ore 20)
Medolese-Pomponesco (oggi ore 15)
Curtatone-Polirone
Borgo Virgilio-Sporting Pegognaga
Porto-La Cantera
San Lazzaro-Rapid Olimpia
Voltesi-Mantovana (oggi ore 16)
Riposa: Serenissima
Classifica: Castellana 24, Asola 22, San Lazzaro e Voltesi 21, Borgo Virgilio 18, Curtatone 13, Porto 12, Sere- nissima 10, Rapid Olimpia 8, Polirone 6, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
9ª giornata, domani ore 10
Castellana-Sported Maris (oggi 17.30)
Castiglione-Ciliverghe (oggi 18.30)
Darfo Boario-Valcalepio Junior
Porto-Concesio (oggi ore 15)
Pavonese-Azzano
Colognese-Città di Albino
Rezzato-Desenzano
Pavoniana-Gussago
Classifica: Città di Albino 21, Desenzano 20, Castiglione 18, Ciliverghe 16, Sported Maris, Colognese e Pavonese 15, Pavoniana e Valcalepio Junior 12, Azzano e Darfo Boario 11, Castellana 10, Gussago 6, Porto 2, Rezzato e Concesio 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
8ª giornata, oggi ore 16
Borgo Virgilio-Quistello
Polirone-San Lazzaro (ore 16.30)
Rapid Olimpia-Mantovana
River-Gonzaga (domani ore 10)
S.Egidio S.Pio X-Cannetese (ore 18)
Union Colli-Poggese (domani ore 10)
Riposa: Union Team Marmirolo
Classifica: S.Lazzaro 18, Polirone 16, Quistello e Marmirolo 15, S.Egidio S.Pio X 11, Union Colli, Rapid Olimpia
e Poggese 9, Borgo Virgilio 7, River e Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
9ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Cortefranca
Montorfano Rovato-Ciliverghe
Concesio-Palazzolo
Darfo Boario-Voluntas Brescia
Mario Rigamonti-Travagliato
Uso United-Gavardo
Valcalepio Junior-Valtenesi
Vighenzi-Castiglione (ore 9)
Classifica: Darfo 24, Palazzolo 19, Vighenzi 17, Concesio 16, Rigamonti 15, Valcalepio, Ciliverghe e Castiglione 14, Valtenesi 13, Voluntas Brescia, Gavardo e Cortefranca 7, Uso United
e Rovato 6, Travagliato e Cellatica 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
9ª giornata, domani ore 10
Ripaltese-Unitas Olympia
Castellana-Casalpusterlengo (11.15)
Castelnuovo-Offanenghese
Orceana-Codogno
Pianenghese-Porto
Rapid Olimpia-San Lazzaro
Soncinese-Asola (ore 9.30)
Sported Maris-Pavonese
Classifica: Codogno 22, Castellana 21, San Lazzaro 20, Sported Maris 19, Offanenghese 15, Orceana 15, Soncinese 13, Castelnuovo 13, Rapid Olimpia 10, Pavonese 10, Ripaltese 8, Porto 6, Unitas Olympia 6, Asola 4, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
8ª giornata, domani ore 10
Cannetese-San Lazzaro
Medolese-Sporting Club (ore 9.15)
Curtatone-La Cantera (oggi ore 15.30)
Borgo Virgilio-Redondesco
Roverbellese-Voltesi
Union Colli Morenici-Casaloldo
Classifica: Sporting 21, La Cantera 16, Voltesi 15, San Lazzaro 13, Union Colli e Curtatone 12, Roverbellese 10, Cannetese e Casaloldo 6, Redondesco 4 Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
8ª giornata, domani ore 10
Gonzaga-Sporting Pegognaga
Poggese-Serenissima
Polirone-Quistello
S.Egidio S.Pio X-Marmirolo (mercoledì)
Union Villa-Piccoli Pirati (oggi 15.15)
Riposa: River
Classifica: Pegognaga e Marmirolo 16, S.Egidio S.Pio X 15, Gonzaga e River 12, Union Villa 10, Piccoli Pirati 9, Poggese 7, Serenissima 6, Polirone e Quistello 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
9ª giornata, domani ore 10
San Lazzaro-Castellana (oggi ore 15)
Uso United-Sported Maris
Breno-Cazzagobornato
Castiglione-Ciliverghe (ore 11.15)
Darfo Boario-Voluntas
Mario Rigamonti-Pavoniana
Palazzolo-Aurora Travagliato
Desenzano-Vighenzi (rinv. al 19/11)
Classifica: Voluntas 22, Desenzano e Vighenzi 18, Darfo, Breno e Pavoniana 14, Sported Maris, Rigamonti e Ciliverghe 13, Castellana 9, Palazzolo e Cazzago 8, Castiglione 6, Travagliato 5, San Lazzaro 4, Uso United 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
8ª giornata, domani ore 10
Mantovana B-Sporting Club (oggi 15)
Rapid Olimpia-Porto
Roverbellese B-Curtatone (oggi 15.30)
Riposano: La Cantera e Bagnolese
Classifica: Rapid Olimpia e Porto 15, Curtatone 9, Mantovana B 7, Bagnolese 5, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B
8ª giornata, domani ore 10
Mantovana-Poggese
R.Olimpia B-San Lazzaro (oggi 15.30)
Roverbellese-Gonzaga
UT Marmirolo-Moglia (oggi 15.30)
Riposa: River
Classifica: UT Marmirolo e Roverbellese 15, Mantovana 13, Poggese e Moglia 9, Rapid Olimpia B 8, Gonzaga 7, San Lazzaro 6, River 0
JUNIORES CREMONA
9ª giornata, oggi ore 14.30
Acquanegra-Torrazzo (ore 15.30)
San Giovanni-La Piccola Atene
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 9ª g. (dom. 10.30)
Viadana-Celtic Cavriago
Gattatico-Rapid Viadana
Giovanis. U14 Re: 9ª g. (dom. 10.30)
Santos-Viadana