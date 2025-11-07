Calcio, campionati giovanili: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

9ª giornata, oggi ore 15

Bsv Garda-Ciliverghe

Castellana-Curtatone

Castiglione-Castelleone (ore 16.30)

Cazzagobornato-Cividate Pontoglio

Darfo Boario-Atletico Orsa Iseo

Mario Rigamonti-Aurora Travagliato

Sported Maris-Valcalepio

Verolese-La Sportiva Ome

Classifica: Cividate 18, Ciliverghe 17, Curtatone e Rigamonti 16, Sported Maris e Darfo 14, Castiglione, Castellana e Cazzago 13, Travagliato 10, Castelleone 9, La Sportiva 6, Orsa Iseo e Valcalepio 5, Bsv Garda 4, Verolese 1

JUNIORES REGIONALE U19

9ª giornata, oggi ore 15

Asola-Voluntas (ore 15.30)

Bagnolese-Orceana

Carpenedolo-Governolese (ore 14.30)

Esperia-Castelvetro

Poggese-Pavonese

San Lazzaro-Leoncelli

Sirmione Rovizza-UT Marmirolo

Soresinese-Sporting Club

Classifica: Poggese 21, Sporting 19, Orceana 16, Pavonese 15, Asola, Castelvetro, Governolese e Voluntas 13, UT Marmirolo 10, Bagnolese, Leoncelli, Soresinese e Carpenedolo 8, Sirmione 7, Esperia 6, San Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

8ª giornata, oggi ore 16

Quistello-River

Gonzaga-Borgo Virgilio

Mantovana-Voltesi (ore 15)

Ostiglia-Union Colli Morenici (ore 15)

Porto-La Cantera (ore 15)

Roverbellese-Segnate

Sporting Pegognaga-Serenissima

Riposa: Ceresarese

Classifica: Ceresarese 20, Gonzaga 19, Porto e Borgo Virgilio 15, Roverbellese 12, Mantovana 11, Union Colli 10, Voltesi, Quistello e Serenissima 9, La Cantera 7, Ostiglia 6, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

9ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Uso United

New Team-Aurora Travagliato

Voluntas-Rezzato

San Michele-Desenzano

Passirano-Accademia Prevalle

Real Dor Brescia-Unitas Olympia

Sporting Chiari-Castiglione (oggi 18)

Roncadelle-Cazzagobornato

Classifica: Voluntas 21, Rovato 20, Desenzano 19, Rezzato 16, Travagliato 15, Prevalle 13, New Team 13, Real Dor Brescia 12, Uso United 11, Unitas Olympia 10, Sporting Chiari 8, San Michele 7, Roncadelle 6, Passirano 4, Castiglione 3, Cazzagobornato 2

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

9ª giornata, domani ore 10

Suzzara-Lentigione (oggi ore 15.30)

Arcetana-Cabassi Union Carpi

Limidi-Castelnuovo

Colombaro-Rubierese

Pavullo-Mirandolese

San Paolo-Viadana

Riposano: Real Formigine e S.Ilario

Classifica: Viadana 24, Lentigione 18, San Paolo 17, Rubierese 13, Real Formigine 11, Colombaro 10, Sporting S.Ilario 9, Castelnuovo 7, Pavullo 6, Mirandolese 5, Arcetana 5, Cabassi Union Carpi 4, Suzzara 2, Limidi 2

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Risultati 10ª giornata

Quistello-Cellatica 2-4

Castiglione-Sported Maris 3-2

11ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Accademia Prevalle

Orceana-Pavonese

Castelverde-Pavoniana

Ciliverghe-Quistello

Sported Maris-Gussago

Sporting Club-Castiglione

Valtrompia-Verolese

Vighenzi-Soncinese

Riposa: Montorfano Rovato

Classifica: Cellatica 27, Castiglione e Vighenzi 24, Gussago 22, Ciliverghe 19, Valtrompia 16, Rovato 14, Sported Maris 13, Orceana e Soncinese 12, Pavoniana 11, Pavonese e Verolese 9, Prevalle 7, Sporting Club 5, Quistello 4, Castelverde 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

8ª giornata, domani ore 10

Asola-Castellana (lunedì ore 20)

Medolese-Pomponesco (oggi ore 15)

Curtatone-Polirone

Borgo Virgilio-Sporting Pegognaga

Porto-La Cantera

San Lazzaro-Rapid Olimpia

Voltesi-Mantovana (oggi ore 16)

Riposa: Serenissima

Classifica: Castellana 24, Asola 22, San Lazzaro e Voltesi 21, Borgo Virgilio 18, Curtatone 13, Porto 12, Sere- nissima 10, Rapid Olimpia 8, Polirone 6, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

9ª giornata, domani ore 10

Castellana-Sported Maris (oggi 17.30)

Castiglione-Ciliverghe (oggi 18.30)

Darfo Boario-Valcalepio Junior

Porto-Concesio (oggi ore 15)

Pavonese-Azzano

Colognese-Città di Albino

Rezzato-Desenzano

Pavoniana-Gussago

Classifica: Città di Albino 21, Desenzano 20, Castiglione 18, Ciliverghe 16, Sported Maris, Colognese e Pavonese 15, Pavoniana e Valcalepio Junior 12, Azzano e Darfo Boario 11, Castellana 10, Gussago 6, Porto 2, Rezzato e Concesio 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

8ª giornata, oggi ore 16

Borgo Virgilio-Quistello

Polirone-San Lazzaro (ore 16.30)

Rapid Olimpia-Mantovana

River-Gonzaga (domani ore 10)

S.Egidio S.Pio X-Cannetese (ore 18)

Union Colli-Poggese (domani ore 10)

Riposa: Union Team Marmirolo

Classifica: S.Lazzaro 18, Polirone 16, Quistello e Marmirolo 15, S.Egidio S.Pio X 11, Union Colli, Rapid Olimpia

e Poggese 9, Borgo Virgilio 7, River e Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

9ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Cortefranca

Montorfano Rovato-Ciliverghe

Concesio-Palazzolo

Darfo Boario-Voluntas Brescia

Mario Rigamonti-Travagliato

Uso United-Gavardo

Valcalepio Junior-Valtenesi

Vighenzi-Castiglione (ore 9)

Classifica: Darfo 24, Palazzolo 19, Vighenzi 17, Concesio 16, Rigamonti 15, Valcalepio, Ciliverghe e Castiglione 14, Valtenesi 13, Voluntas Brescia, Gavardo e Cortefranca 7, Uso United

e Rovato 6, Travagliato e Cellatica 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

9ª giornata, domani ore 10

Ripaltese-Unitas Olympia

Castellana-Casalpusterlengo (11.15)

Castelnuovo-Offanenghese

Orceana-Codogno

Pianenghese-Porto

Rapid Olimpia-San Lazzaro

Soncinese-Asola (ore 9.30)

Sported Maris-Pavonese

Classifica: Codogno 22, Castellana 21, San Lazzaro 20, Sported Maris 19, Offanenghese 15, Orceana 15, Soncinese 13, Castelnuovo 13, Rapid Olimpia 10, Pavonese 10, Ripaltese 8, Porto 6, Unitas Olympia 6, Asola 4, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

8ª giornata, domani ore 10

Cannetese-San Lazzaro

Medolese-Sporting Club (ore 9.15)

Curtatone-La Cantera (oggi ore 15.30)

Borgo Virgilio-Redondesco

Roverbellese-Voltesi

Union Colli Morenici-Casaloldo

Classifica: Sporting 21, La Cantera 16, Voltesi 15, San Lazzaro 13, Union Colli e Curtatone 12, Roverbellese 10, Cannetese e Casaloldo 6, Redondesco 4 Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

8ª giornata, domani ore 10

Gonzaga-Sporting Pegognaga

Poggese-Serenissima

Polirone-Quistello

S.Egidio S.Pio X-Marmirolo (mercoledì)

Union Villa-Piccoli Pirati (oggi 15.15)

Riposa: River

Classifica: Pegognaga e Marmirolo 16, S.Egidio S.Pio X 15, Gonzaga e River 12, Union Villa 10, Piccoli Pirati 9, Poggese 7, Serenissima 6, Polirone e Quistello 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

9ª giornata, domani ore 10

San Lazzaro-Castellana (oggi ore 15)

Uso United-Sported Maris

Breno-Cazzagobornato

Castiglione-Ciliverghe (ore 11.15)

Darfo Boario-Voluntas

Mario Rigamonti-Pavoniana

Palazzolo-Aurora Travagliato

Desenzano-Vighenzi (rinv. al 19/11)

Classifica: Voluntas 22, Desenzano e Vighenzi 18, Darfo, Breno e Pavoniana 14, Sported Maris, Rigamonti e Ciliverghe 13, Castellana 9, Palazzolo e Cazzago 8, Castiglione 6, Travagliato 5, San Lazzaro 4, Uso United 0

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A

8ª giornata, domani ore 10

Mantovana B-Sporting Club (oggi 15)

Rapid Olimpia-Porto

Roverbellese B-Curtatone (oggi 15.30)

Riposano: La Cantera e Bagnolese

Classifica: Rapid Olimpia e Porto 15, Curtatone 9, Mantovana B 7, Bagnolese 5, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B

8ª giornata, domani ore 10

Mantovana-Poggese

R.Olimpia B-San Lazzaro (oggi 15.30)

Roverbellese-Gonzaga

UT Marmirolo-Moglia (oggi 15.30)

Riposa: River

Classifica: UT Marmirolo e Roverbellese 15, Mantovana 13, Poggese e Moglia 9, Rapid Olimpia B 8, Gonzaga 7, San Lazzaro 6, River 0

JUNIORES CREMONA

9ª giornata, oggi ore 14.30

Acquanegra-Torrazzo (ore 15.30)

San Giovanni-La Piccola Atene

CAMPIONATI CRER

Allievi Int. U16 Pr: 9ª g. (dom. 10.30)

Viadana-Celtic Cavriago

Gattatico-Rapid Viadana

Giovanis. U14 Re: 9ª g. (dom. 10.30)

Santos-Viadana