Calcio 2a Categoria – La Rapid Viadana gioca d’anticipo contro la Virtus Bagnolo

Dosolo La Rapid Viadana affronta in casa la Virtus Bagnolo (ore 14.30) nell’anticipo della nona giornata del torneo modenese. I rivieraschi vengono dal prezioso 2-1 ottenuto sul campo della Virtus Possidiese, quarto successo consecutivo che ha rilanciato ambizioni e fiducia. «La squadra attraversa un buon momento – spiega il diesse Bergalesi – e c’è tanta voglia di continuare su questa strada. L’avversario però non va preso alla leggera: basta poco per complicarsi la vita. Dobbiamo restare uniti, concentrati e determinati, perché ogni partita nasconde insidie. Solo mantenendo questo atteggiamento potremo dare continuità ai risultati e raggiungere i nostri obiettivi». Oggi, nel girone E, si gioca anche Carpine-Cabassi Union Carpi (ore 15).