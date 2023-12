Calcio, Christmas Cup U14: Stasera a San Giorgio la finalissima tra Castellana e Borgo Virgilio

Mantova La finale della Christmas Cup U14 tra Castellana e Borgo Virgilio va in scena stasera alle ore 19 sul campo di San Giorgio Bigarello. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. In caso persista la parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore secondo le norme vigenti. Caste e Borgo, come si ricorderà, stanno dominando i rispettivi gironi di campionato (hanno chiuso l’andata con tutte vittorie) e si sono già affrontate nella fase preliminare della Christmas Cup, pareggiando 3-3.

Allievi U17 – Oggi si recupera il match della 12esima giornata del campionato regionale tra Castelmella e Sporting Club (ore 19). E sempre stasera si gioca La Cantera-Ostiglia (ore 20), posticipo della 13esima giornata del torneo provinciale.