Stop a bivacchi e vandalismi in via Donati

MANTOVA – Stop bivacchi e degrado. Il sindaco ha emesso un’ordinanza stringente nei confronti dei proprietari di un immobile che versa da anni in condizioni di deriva per le continue ruberie di materiale edile, saccheggi e bivacchi di probabili clandestini.

Più controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale hanno documentato lo stato di abbandono di quattro palazzine di tre piani fra via Donati e via Stefani, dalle quali sono emersi la mancanza di recinzione perimetrale, con libero accesso ai vani scala. In diversi appartamenti sono state accertate opportunità di alloggio per occupanti abusivi, e poi tombini scoperti, assenza di parapetti ai balconi e alle scale, impalcature pericolanti e piani interrati allagati da 30 centimetri d’acqua stagnante.

Da qui l’ordinanza di Mattia Palazzi ai proprietari di porre rimedio con urgenza entro 30 giorni sia di eliminare la situazione di grave incuria in cui versano le palazzine, sia di sia di adottare misure idonee a scongiurare situazioni di pericolo.