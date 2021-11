Calcio Coppa Italia Promozione – Una superba Castellana elimina ai rigori l’Ospitaletto

CASTEL GOFFREDO Si decide ai calci di rigore, dopo una gara combattuta, il passaggio del turno ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. La Castellana si vendica del ko in campionato ed elimina l’Ospitaletto.

Primo tempo giocato a ritmi molto alti, che regala poche azioni, ma interessanti. Parte meglio la Castellana: al 9’, cross di Nizzola, palla schiacciata di testa da Viola, bravo Micheletti a deviare in angolo una palla diretta all’angolino. Alla mezzora straordinaria discesa di Parisio: salta tre avversari, entra in area dall’out di destra e appoggia per Bravo. Decisivo l’intervento di un difensore arancioblu, che anticipa l’attaccante goffredese al momento della battuta. Al 44’ rischia però di passare l’Ospitaletto: Lozza si libera bene sul vertice destro dell’area, tiro cross sul quale si avventa Barucco, che in spaccata da due metri, non trova la porta.

Ripresa: al 53’ è l’incontenibile Parisio ad entrare in area sulla destra, finta e destro secco, ma la palla termina fuori di poco all’altezza del secondo palo. Al 63’ risponde l’Ospitaletto: grande azione sulla destra di Treccani, parata di Lancini, che devia il destro secco in calcio d’angolo. All’80’ azione pazzesca di Hajjy che salta cinque avversari sulla sinistra, ma a tu per tu col portiere calcia debole e Micheletti si salva di piede. Cobelli inserisce il rigorista Salardi, in previsione di penalty: 0-0 al triplice fischio. Decisivo Lancini che para due rigori a Pizza e Paris. Rete della vittoria (col brivido) di Salardi: Micheletti intercetta, ma la palla entra. Il pass è dei goffredesi, ai quarti c’è la Soncinese, vittoriosa anch’essa ai rigori (5-4, 2-2 d.t.r.) sul Senna Gloria.