Calcio, Coppa Lombardia – La Villimpentese batte 2-0 il baby San Lazzaro

Villimpenta Esordio positivo in Coppa Lombardia per la Villimpentese, che supera 2-0 il San Lazzaro nella prima giornata del girone 72. Gara equilibrata nei primi minuti, con la giovane squadra cittadina capace di mettere in mostra ritmo e buone trame di gioco, ma a passare è la formazione locale grazie al cinismo dei suoi uomini più esperti. Al 35’ Cioria, lanciato a tu per tu con Antoniazzi, non sbaglia e porta avanti i gialloblù. In avvio di ripresa arriva il raddoppio firmato da Boselli con una precisa stoccata. Il San Lazzaro prova a reagire con generosità, sfruttando freschezza e corsa dei suoi giovani, mentre la Villimpentese accusa un po’ di stanchezza. La squadra di mister Ciccone amministra però con esperienza il doppio vantaggio e porta a casa i primi tre punti. Oggi il programma del girone 72 prosegue con Boca Juniors-Borgo Virgilio.