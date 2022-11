Basket A2 femminile – Il MantovAgricoltura prova il colpaccio a Treviso. Llorente: “Intense dall’inizio”

San Giorgio Dopo la solida vittoria casalinga di sabato scorso contro Vicenza, che ha interrotto una mini serie negativa di due sconfitte, per il MantovAgricoltura i giochi si spostano nuovamente in esterna: stasera, dunque, le sangiorgine scenderanno in campo sul parquet del Palazzetto Pascale di Treviso per la sfida contro la Podolife valida per la quinta giornata del campionato di A2, girone Nord (palla a due alle ore 19; primo arbitro Lucia Bernardo di Roma; secondo arbitro Marzia Di Tommaso di Pescara.

La formazione trevigiana è un mix di giocatrici esperte e giovani esplosive, e ha finora avuto un cammino speculare a quello delle mantovane: una vittoria di misura incassata nella prima giornata, due battute d’arresto nella seconda e nella terza gara stagionale (rispettivamente contro Sanga e Broni, con piccoli margini di sconfitta: rispettivamente 51-58 e 51-57) e il ritorno alla vittoria in esterna contro le friulane della Futurosa Trieste nel match della scorsa settimana. Tanto la Podolife quanto il San Giorgio, dunque, andranno alla ricerca di continuità provando a prendersi il posto in classifica in solitaria.

Florencia Llorente, capitana biancorossa e autrice nell’ultima giornata di 12 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ha parlato con entusiasmo dell’ultima vittoria del MantovAgicoltura contro il Vicenza. «Secondo me – dice – abbiamo fatto un chiaro passo in avanti. L’approccio di tutta la squadra è stato clamoroso fin dal primo minuto. Siamo riuscite a giocare insieme, di squadra, trovando sempre il miglior tiro possibile, ma soprattutto abbiamo fatto una difesa molto aggressiva sulla palla togliendo loro i punti di riferimento più importanti».

Un quinto del campionato, con la partita contro Treviso, è ormai archiviato e come nelle passate stagioni il gruppo sembra fare la grande differenza con la ricerca dell’equilibrio necessario per rendere coeso un team di giocatrici nuove. «Abbiamo giocato 4 partite – prosegue la pivot italoargentina – tutte molto diverse tra di loro, con alti e bassi, stiamo ancora cercando l’equilibrio di squadra. E abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. La nostra è una squadra nuova in tutti sensi e dobbiamo conoscerci ancora tanto. Le new entry sono spettacolari sia in campo che fuori. Abbiamo un bellissimo gruppo e questo è molto importante per lavorare bene».

Treviso è nel mirino, con le sangiorgine che dovranno sin da subito immergersi nella partita senza lasciare nulla al caso. «E’ una partita molto importante – conclude Florencia Llorente – loro hanno tanti punti di forza quindi dobbiamo essere concentrate dal primo minuto ed eseguire il nostro piano partita. L’approccio dovrà essere intenso fin da subito come contro Vicenza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare pronte a questo match».

La 5ª giornata

Ore 18: Valbruna Bolzano-Broni.

Ore 19: Treviso-MantovAgricoltura. Ore 20.30: Carugate-Ponzano; Castelnuovo Scrivia-Alperia Bolzano; Alpo-Trieste. Domani ore 18: Vicenza-Sanga Milano; Costa Masnaga-Udine.