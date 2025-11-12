I Carabinieri celebrano gli eroi della quotidianità

MANTOVA È stato presentato ieri nella sede del comando provinciale dei carabinieri in via Chiassi il calendario storico 2026 dell’Arma. Sono intervenuti il comandante provinciale, colonnello Pancrazio Dario Vigliotta e i comandanti delle compagnie di Viadana capitano Anna Chiara De Vito, di Gonzaga capitano Antonio Latino e di Castiglione delle Stiviere capitano Giuseppe Calì. Era presente anche il comandante del reparto operativo tenente colonnello Giorgio Feola. Le tavole artistiche del calendario sono state realizzate dall’artista Luigi René Valeno, accompagnate dai testi di Aldo Cazzullo, Maurizio de Giovanni e Massimo Lugli. Le opere dell’artista accompagnano i valori dell’Arma, promuovendo la figura del carabiniere come punto di riferimento affidabile per i cittadini.

L’artista contemporaneo “Renè” è noto per i suoi dipinti che fondono arte, cinema, fumetti e pubblicità che ha dipinto l’attività quotidiana degli eroi che garantiscono la sicurezza del Paese. “Il calendario è molto atteso ogni anno – ha sottolineato il colonnello Vigliotta -. È un prodotto editoriale molto apprezzato che viene stampato in 300 mila copie. Il tema che è stato scelto nel 2026 è Eroi quotidiani, un tema che ben rappresenta il ruolo dei carabinieri nella società di oggi”. Il comandante provinciale ha poi ricordato che l’Arma ha un forte radicamento a Mantova e una lunga storia che arriva dal 1866. Attualmente in tutta la provincia sono operativi quattro comandi di compagnia, 41 stazioni e 500 carabinieri. Tra i temi che destano maggiore preoccupazione le truffe agli anziani. I truffatori sfruttano la fragilità degli anziani per mettere a segno i loro colpi. Per questo è necessario fare una adeguata prevenzione.