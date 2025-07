Canoa – Sara Vesentini a caccia della finale europea nel K4 500 U23

BASCOV (Romania) Sara Vesentini sarà impegnata questo pomeriggio (ore 17) nella seconda batteria del K4 500 under 23 negli Europei in Romania. L’ex Canottieri Mincio, ora in forza alla Kayak Cremona Sport, cercherà con le altre atlete che compongono l’armo azzurro di centrare la finale A in programma domenica (17.05), evitando dunque la semifinale di ripescaggio in calendario per sabato (12.09). Sara gareggerà insieme a Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti (Fiamme Azzurre), e Giorgia Lacalamita (Marina Militare). Sara ha superato il problema fisico (mononucleosi) che gli aveva impedito di allenarsi con regolarità. Si è preparata con impegno e scrupolo nel raduno di Castel Gandolfo ed è pronta a dare il massimo per centrare un risultato di prestigio. Di recente aveva dichiarato: «Voglio fare bene. L’obiettivo è salire sul podio per portare a casa una medaglia». Armi avversari dell’Italia questo pomeriggio saranno Gran Bretagna, Ungheria, Slovacchia e Germania. Nell’altra batteria gareggeranno Serbia, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Ucraina.