Calcio – Dieci anni fa a Salerno l’ultima vittoria del Mantova in Serie B

MANTOVA Primo maggio giorno di festa, ma non per il Mantova. Storicamente i biancorossi sono spesso scesi in campo in questa data: 12 volte dal 1949 al 2015, con un bilancio di 4 vittorie e 5 pareggi. Essendo di fine stagione, molte di queste partite non mettevano in palio punti pesanti: per esempio sono passati indenni la sconfitta 2-1 in casa dell’Albinoleffe nel 2015 in C, con il Mantova già salvo; o l’1-1 di Darfo Boario nel 2011 in D, con i biancorossi già promossi. Di tutt’altro valore il 3-1 rifilato alla Salernitana nel 2010 in B: il Mantova era ancora in corsa per la salvezza, ma alla fine non riuscì ad evitare nè la retrocessione nè il fallimento. Quella vittoria, firmata da Caridi (su rigore), Locatelli e Pellicori, è a tutt’oggi l’ultima conquistata dall’Acm in Serie B.

Scialbo e penalizzante nella volata promozione lo 0-0 ottenuto con la Massese nel ’94 al Martelli, in una giornata da dimenticare per la morte di Ayrton Senna a Imola. Bresolin (doppietta) e la grandine sono invece i protagonisti del 2-0 rifilato a domicilio al Lecco nell’ormai lontano ’83. Spumeggiante il 6-1 al Catanzaro nel ’66, tappa importante nel percorso che riporterà i biancorossi in A. E, a proposito di annate magiche, come dimenticare il 1958-59, che regala al Piccolo Brasile la Serie B: il 3-1 alla Cremonese datato 1 maggio è uno dei successi che spianano la strada.