Volley femminile – La Fipav conferma: Rivalta ancora in C

RIVALTA SUL MINCIO In casa Rivalta si comincia a pensare al futuro. Da Milano, dal Comitato regionale della Fipav, hanno fatto sapere che la squadra sarà ancora al via nel torneo della serie C femminile. «Occasione per cercare di riscattare l’ultima stagione negativa – afferma coach Cristian Verri – Ora, per disputare questa categoria, bisogna trovare gli sponsor. L’emergenza legata al Coronavirus complica tutto e non è facile al momento dire quale sarà il budget a nostra disposizione. C’è comunque tanta voglia di continuare in serie C». L’Inox Meccanica edizione 2018-19, con Verri in panchina, aveva disputato un torneo davvero positivo, raggiungendo i play off. L’estate scorsa il coach ha lasciato la conduzione tecnica a Simone Lazzari, restando come vice e diesse: «L’obiettivo era quello di continuare a far bene. Purtroppo non è andata bene e non era nostra intenzione navigare nella parte bassa della classifica. L’impegno delle ragazze non è mai mancato. Quando sono subentrato a Lazzari, abbiamo ritrovato qualche risultato, ma non c’è stata continuità. L’ultimo posto al momento della sospensione per il Covid 19 parla chiaro e vanifica il lavoro di Simone, mio e i sacrifici delle atlete. Continuando a giocare, forse il calendario ci avrebbe dato una mano».