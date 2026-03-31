Calcio dilettanti, campionati al rush finale: in Prima entra nel vivo la lotta play off

Mantova I campionati nel prossimo weekend si fermeranno per la sosta pasquale, poi il rush finale con le ultime tre giornate della regular season di tutti i campionati fino alla Seconda, mentre in Terza il 12 aprile si disputerà l’ultimo turno. Si avvicina la fine e con essa i verdetti: se in Eccellenza di certezze ancora non ce ne sono: possiamo comunque dire che le mantovane in lizza (Pogggese, Castellana e Castiglione) sono quasi salve. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto per i mastini, che nell’ultimo mese e mezzo hanno ingranato una marcia da play off, togliendosi da pasticci veramente grossi, visto il ritmo che stanno tenendo le squadre in lotta per la salvezza. Nel prossimo turno basterà tenere a distanza il Città di Albino: una vittoria sancirebbe la permanenza. Migliore la situazione di Poggese e Castellana: quest’ultima dovrà recuperare l’8 aprile il match con il Ciliverghe e potrebbe già quel giorno, in caso di successo, festeggiare la permanenza virtuale. In Promozione, invece, torna in discussione la posizione play off dell’Asola: dopo il ko casalingo col San Pancrazio (ormai promosso), il Calcinato bussa al quinto posto dei corsari, obbligati a fare risultato proprio nel turno dopo Pasqua con i bresciani, per blindare la loro posizione. In coda, invece, la Governolese “vede” a portata la salvezza, con 11 punti in cinque partite. Un cambio di passo clamoroso per i Pirati dopo l’arrivo di Manzini, che ad oggi, a +8 sul Valcalepio, pregustano la salvezza diretta, anche in considerazione del prossimo impegno con l’ormai retrocesso Pumenengo. Occasione mancata invece per lo Sporting, che proprio con i calepini non è andato oltre il pari e che viaggia ad un passo troppo lento (tre pareggi in altrettante gare). In Prima manca solo la matematica per la retrocessione di Gonzaga e La Piccola Atene: due squadre che purtroppo, nonostante l’impegno, non sono mai riuscite ad ingranare. Le due sconfitte negli scontri diretti con Leoncelli e Pralboino, suonano come una sentenza per le due mantovane. A fare da contraltare positivo, la corsa play off: perso ormai il primo posto, con la promozione matematica del Montirone, cinque mantovane (Dinamo, Suzzara, Marmirolo, Rapid Olimpia e Porto) lottano per quattro posti, col sesto incomodo Offlaga. Al rientro in campo c’è un Suzzara-Marmirolo che si preannuncia fondamentale. Praticamente salvo nella Prima Crer, invece, il Viadana. In Seconda mantovana, conto alla rovescia per il salto di categoria del Moglia, che con ogni probabilità farà compagnia al Sermide, trionfatore nel girone H del Crer. Sicuramente la squadra più continua per rendimento, pronta a rientrare in Prima dopo una lunghissima assenza. Già delineata anche la corsa play off, col Soave, quinto, che deve stare attento ai distacchi. In fondo, certa la retrocessione del Boca: potrebbe accompagnarlo il Segnate, che dovrà sperare in un miracolo. L’unico play out che dovrebbe giocarsi è quello tra Voltesi e San Lazzaro. Nel girone cremonese, Rapid United e Acquanegra lottano per l’ultimo posto ai play off. Verdetto scritto da tempo in Terza, con il Buscoldo promosso. Ma sono certe anche le compagini che accedono ai play off. Nell’ultima giornata, però, si deciderà la griglia definitiva: accedono sei squadre, dalla seconda alla settima. E, curiosità, si affronteranno tutte tra loro: ci sono Casteldariese-Ostiglia, La Cantera-Solferino e San Giorgio-Robur. Bravo Casalromano: si è già qualificato agli spareggi nel girone B cremonese.