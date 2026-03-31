Calcio Promozione – Rasini-gol avvicina la Governolese all’obiettivo: “Grinta e sacrificio le armi per salvarci”

Mantova Seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per la Governolese. I pirati compiono un’impresa al Vicini battendo la corazzata Vobarno con il gol di Andrea Rasini allo scadere. «È stata una gara combattuta ed equilibrata – afferma l’attaccante – . A fare la differenza sono state grinta e sacrificio messe in campo da ognuno di noi. Venivamo da un periodo difficile, il cambio allenatore ci ha dato una marcia in più. Però non voglio certo disprezzare il lavoro svolto da mister De Martino, che mi ha aiutato tanto».

Grazie al successo con i bresciani, i ragazzi di Manzini hanno compiuto un altro passo verso la salvezza diretta, ora virtuale grazie al +8 sul Valcalepio. «Le aspettative non erano quelle di lottare sino alla fine per salvarci – spiega il bomber – . Puntavamo a metà classifica. Il rammarico è quello di non essere rimasti concentrati nei momenti critici di alcune gare, nonostante le buone prestazioni. Pian piano però ci stiamo riprendendo quello che avevamo lasciato per strada». Contro il Vobarno, il classe ’00 ha siglato la sua quinta rete stagionale, seconda decisiva: «Ma non sono contento. Potevo segnare di più, però vengono prima di tutto il bene della squadra e portare a casa punti. Nello spogliatoio c’è molta positività dopo gli ultimi risultati. Non possiamo certo dormire sonni tranquilli, ma siamo sereni. C’è sempre da migliorare, non si smette mai di imparare. Ormai sono un giocatore “esperto”, ma so di poter migliorare ancora». Alla ripresa, tra due settimane, la Governolese farà visita al fanalino Pumenengo: «Non dovremo sottovalutarli – conclude Rasini – , anche se sono già retrocessi. Abbiamo bisogno di punti, vogliamo salvarci senza affrontare i play out. Sappiamo che la Promozione è un campionato equilibrato. Qualsiasi squadra si affronta è una battaglia, il risultato non è mai scontato. Futuro? Sono concentrato a raggiungere la salvezza. Quando avremo raggiunto l’obiettivo, tireremo le somme». (Sem)