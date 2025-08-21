Calcio dilettanti – Castiglione straripante: poker al Montirone dell’ex Bardelloni

CASTIGLIONE Buon test per il Castiglione di mister Volpi, che sul campo sintetico del “Lusetti” supera 4-2 il Montirone (Prima Categoria) mostrando sprazzi di bel gioco soprattutto nella prima frazione. I padroni di casa partono forte e dopo appena 12 minuti sbloccano il risultato con Tassi. Al 20’ e al 34’ è uno scatenato Chesini a firmare la doppietta che indirizza l’amichevole. In mezzo, al 26’, trova gloria anche Minelli: all’intervallo il Casti è avanti 4-0. Decisiva la solidità difensiva guidata da Guagnetti e Maroni, quest’ultimo abile ad annullare le iniziative dell’ex Bardelloni. In avanti Roma ha dato profondità con le sue accelerazioni, mentre l’intesa tra centrocampo e attacco ha permesso ai rossoblù di costruire con continuità. Nella ripresa, complice la girandola di cambi, la gara cambia volto. Il Montirone, rinnovato dagli ingressi dalla panchina, trova più spazio e al 57’ accorcia con P. Bardelloni, che si ripete poi in pieno recupero fissando il punteggio sul 4-2.