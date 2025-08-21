Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana non perde tempo e comincia con doppie sedute

VIADANA Ieri mattina il Viadana ha ufficialmente aperto la stagione con il raduno pre-campionato, per prepararsi per il prossimo torneo di Prima Categoria. Ultima squadra mantovana a scendere in campo, pur partecipando ai tornei Crer, la formazione guidata da Massimiliano Rossi si presenta con grande entusiasmo, determinata a recuperare il tempo perduto rispetto alle concorrenti. «Ci sono quasi tutti – spiega il direttore Damiano Mazzieri – siamo praticamente a ranghi completi. Siamo partiti più tardi rispetto alle altre squadre del nostro livello, ma recuperiamo con allenamenti intensi e mirati». Per facilitare l’inserimento dei nuovi giocatori e velocizzare l’amalgama del gruppo, il Viadana ha introdotto un programma di doppie sedute per i primi tre giorni: mattina e pomeriggio dedicate all’allenamento. «La squadra è molto giovane e nuova – aggiunge Mazzieri – quindi c’è grande necessità, ma anche volontà e disponibilità, di lavorare insieme agli ordini dell’allenatore. Questi tre giorni rappresentano anche un’occasione preziosa per i ragazzi che non hanno mai avuto l’opportunità di fare allenamenti strutturati al mattino e al pomeriggio».