Palazzi lancia la crociata Mantova No Dad: spazi del Comune per le lezioni in presenza

MANTOVA “La gestione delle scuole medie e superiori (secondaria di primo grado e di secondo grado) come noto non dipende dal Comune, ma stiamo lavorando in questi giorni per aiutare le scuole e la Provincia per la ripresa scolastica in classe”. Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. “A Mantova vogliamo in ogni modo scongiurare la Dad. Non funziona e non forma i ragazzi – prosegue Palazzi -. Per questo ho dato un indirizzo chiaro e netto alla giunta e ai settori del Comune: mettiamo a disposizione delle scuole che ne hanno necessità ogni spazio del Comune che può essere compatibile con le lezioni e i protocolli di sicurezza: musei, sale civiche, spazi associativi e se serve anche l’aula consiliare. Per le scuole di nostra gestione, come le primarie, stiamo lavorando con le dirigenti scolastiche per garantire la mensa nelle classi e l’orario pre-Covid. Non lasceremo intentata nessuna soluzione possibile. Chiedo a tutti i responsabili di scuole ed enti il massimo impegno e collaborazione”.