“VolleyS3” fa tappa a Mantova: Lucchetta-show con i bambini

MANTOVA Piazza Sordello ha ospitato la prima tappa del tour 2025 del VolleyS3, trasformandosi in un grande campo da gioco a cielo aperto. Centinaia di bambine e bambini delle scuole e delle società del territorio hanno preso parte all’evento, tra sport e divertimento. Novità di quest’anno il campo dedicato al #Sitting Volley S3, nuovo format inclusivo che permette di giocare da seduti, offrendo un’esperienza diversa ma coinvolgente. In campo anche due grandi protagonisti della pallavolo italiana: Andrea Lucchetta, ideatore del progetto e master smart coach, e Valerio Vermiglio, ex campione europeo e oggi smart coach.