Aggressione sul treno: due nigeriani denunciati per tentata rapina

MANTOVA Ci sarebbe una tentata rapina dietro l’aggressione avvenuta intorno alle 22 di ieri, giovedì 6 gennaio, sul treno diretto a Modena all’altezza di Borgochiesanuova. Due nigeriani, di 31 e 32 anni, avrebbero cominciato a discutere con un tunisino di 20 anni e un italiano 23enne a proposito di una bici elettrica di cui gli ultimi due erano in possesso e che i due nigeriani sostenevano fosse stata rubata a un loro amico. Il fatto che i due nigeriani reclamassero le proprie ragioni in un idioma che sarebbe un misto tra inglese e termini dialettali africani non avrebbe fatto che aumentare la tensione fra i quattro, tutti con precedenti, e quando i nigeriani chiedevano tutt’altro che cortesemente agli altri due di consegnare loro cellulari e portafogli, scattava un parapiglia cui mettevano fine gli agenti della Violante intervenuti sul posto su richiesta del personale di bordo. I quattro finivano in questura, dopodiché l’italiano e il tunisino, che risultavano feriti (uno sarebbe stato colpito con un estintore), venivano portati in ospedale dove venivano medicati e dimessi con 7 giorni di prognosi a testa. In attesa di accertamenti sulla provenienza della bicicletta contesa, i due nigeriani sarebbero stati denunciati per tentata rapina in concorso.