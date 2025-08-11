Calcio dilettanti: i raduni – La Serenissima va già al galoppo. Oggi partono Gonzaga, Rapid Olimpia e Ostiglia

Mantova È scattata ieri mattina la preparazione della Serenissima, pronta a un’altra stagione in Prima categoria sotto la guida di Gianluca Manini. Prima dell’allenamento, il presidente Moserle ha parlato alla squadra, invitando a partire con umiltà e profilo basso, ma con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa annata. «Ci aspettano trenta battaglie in un girone duro, con tantissime avversarie che vorranno fare bene» ha ricordato. In questa fase sono stati aggregati Mazzocchi, Tibaldi, Siliprandi e Farfare, che si giocheranno la conferma in un gruppo strutturato dal ds Davide Micheloni in modo da poter recitare un ruolo da protagonisti.

Questa sera, alle 19, partirà invece la nuov avventura del Gonzaga di Matteo Tenedini. Prima del via, parola alla dirigenza, capitanata da patron Giovanni Bellini. «La società ha puntato su colpi mirati, avendo già un organico collaudato. Sarà un girone terribile, con avversarie fortissime come Serenissima, Offlaga e Montirone, solo per citarne alcune» dice il ds Raffaele Lo Vasto. Tra gli innesti dell’ultima ora spiccano il difensore Alessandro Borghi e il centrocampista Adu Agyei. Sempre stasera, alle 19.30, la Rapid Olimpia del tecnico Fabio Mussetola e del nuovo presidente Salvatore Fragale comincia il lavoro in vista del campionato di Prima categoria (girone G). «Lo scorso anno avevamo un organico competitivo in Seconda – dice il patron della società Franco Pasetti -, ora lo abbiamo rinforzato con atleti di valore. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, ma partire bene può farci andare oltre. Puntiamo su giovani di cui abbiamo ottime referenze e sul vivaio: la Juniores, retrocessa di un solo punto dal regionale, ha maturato esperienza e alcuni ragazzi saranno in prima squadra».

Scendiamo in Terza Categoria, dove in serata si radunerà l’Ostiglia, ora affidato a Emanuele Negrini. Il presidente Nicola Novi non nasconde le ambizioni dei biancazzurri della città di Cornelio, che partono qualche giorno prima per non lasciare davvero nulla al caso: «Vogliamo salire in Seconda, che sia vincendo il girone o passando dai playoff – dice Novi -. Il mercato è stato fatto per questo, il livello è cresciuto e nulla è scontato: serve partire forte e restare concentrati».