Calcio – Le avversarie delle mantovane nei campionati giovanili

Juniores Reg. Elite: girone D
Bsv Garda, Atletico Castegnato, Castellana, Castelleone, Castiglione, Cazzagobornato, Ciliverghe Mazzano, Cividate Pontoglio, Curtatone, Darfo Boario, La Sportiva Ome, Mario Rigamonti, Sported Maris, Valcalepio, Verolese, Virtus Aur. Travagliato.
Juniores Regionale: girone F
Asola, Bagnolese, Pavonese, Carpenedolo, Castelvetro, Esperia, Voluntas, Governolese, Leoncelli, Orceana, Poggese, San Lazzaro, Sirmione Rovizza, Soresinese, Sporting Club, Union Team Marmirolo.
Juniores Provinciale: girone A
Borgo Virgilio, Ceresarese, Gonzaga, La Cantera, Mantovana, Ostiglia, Porto, Quistello, Rapid Olimpia, River, Roverbellese, Segnate, Serenissima, Sporting Pegognaga, Union Colli Morenici, Voltesi.
Regionali Under 18: girone E
Academy Montorfano Rovato, Accademia Prevalle, Desenzano, Castiglione, Cazzagobornato, Roncadelle, Voluntas, Oratorio San Michele, Passirano Camignone, Real Dor Brescia, Rezzato, Sporting Brescia, Suzzara, Unitas Olympia, Uso United, Virtus Aurora Travagliato.
Allievi Reg. U17: girone E
Academy Montorfano Rovato, Accademia Prevalle, Pavonese, Quistello, Castelverde, Castiglione, Cellatica, Ciliverghe Mazzano, Gussago, Orceana, Pavoniana, Soncinese, Sported Maris, Sporting Club, Valtrompia, Verolese, Vighenzi.
Allievi Prov. U17: girone unico
Asola, Borgo Virgilio, Castellana, Curtatone, La Cantera, Mantovana, Medolese, Polirone, Pomponesco, Porto, Rapid Olimpia, San Lazzaro, Serenissima, Sp. Pegognaga, Voltesi.
Allievi Reg. U16: girone C
Azzano, Desenzano, Pavonese, Castellana, Castiglione, Ciliverghe Mazzano, Città di Albino, Colognese, Concesio, Darfo Boario, FC Rezzato, Gussago, Pavoniana, Porto, Sported Maris, Valcalepio Junior.
Allievi Prov. U16: girone unico
Borgo Virgilio, Cannetese, Gonzaga, Mantovana, Poggese, Polirone, Quistello, Rapid Olimpia, River, S.Egidio S.Pio X, San Lazzaro, Union Colli Morenici, UT Marmirolo, Union Villa.
Giovanissimi Reg. U15: girone E
Academy Montorfano Rovato, Castiglione, Cellatica, Ciliverghe Mazzano, Concesio, Cortefranca, Darfo Boario, Gavardo, Mario Rigamonti, Palazzolo, Uso United, Valcalepio Junior, Valtenesi, Vighenzi, Virtus Aurora Travagliato, Voluntas Brescia.
Giovanissimi Reg. U14: girone E
Breno, Desenzano, Castellana, Castiglione, Cazzagobornato, Ciliverghe, Darfo Boario, Voluntas, Mario Rigamonti, Palazzolo, Pavoniana, San Lazzaro, Sported Maris, Uso United, Vighenzi, Virtus Aur. Travagliato.
Giovanissimi Provinciali U15: l’organico
Borgo Virgilio, Cannetese, Casaloldo, Curtatone, Gonzaga,
La Cantera, Medolese, Oratorio Redondesco, Piccoli Pirati Governolo, Poggese, Polirone, Quistello, River, Roverbellese, S.Egidio S.Pio X, San Lazzaro, Serenissima, Sporting Club, Sporting Pegognaga, Union Colli Morenici, Union Team Marmirolo, Union Villa, Voltesi.
Giovanissimi Provinciali U14: l’organico
Bagnolese, Borgo Virgilio, Curtatone, Gonzaga, La Cantera, Mantovana, Mantovana B, Moglia, Poggese, Porto, Rapid Olimpia, Rapid Olimpia B, River, Roverbellese, Roverbellese B, San Lazzaro, Sporting Club, Union Team Marmirolo.