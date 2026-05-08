Calcio dilettanti – Il Casalromano conferma gli “eroi” della promozione

Casalromano E’ stata una settimana di festeggiamenti in casa Casalromano per la meritata promozione in Seconda Categoria. Lo 0-0 ottenuto domenica scorsa, davanti al pubblico amico, contro la Solarolese nella finale play off del girone cremonese è bastato ai gialloblù per centrare il salto di categoria al termine di una stagione lunga e ricca di emozioni. «A inizio stagione l’obiettivo era raggiungere i play off – spiega il presidente Luca Mussini -. Nella prima parte del campionato il cammino della squadra non era stato positivo, tanto che ci trovavamo al terzultimo posto». Decisivo si è rivelato il cambio in panchina, con Stefano Bonazzoli subentrato a Roberto Brentonico, rimasto comunque nello staff come vice allenatore. L’esperienza maturata da Bonazzoli da calciatore in categorie superiori ha dato nuova linfa alla squadra e i risultati non hanno tardato ad arrivare. Oltre alla promozione, infatti, il Casalromano ha raggiunto anche la semifinale di Coppa Lombardia, eliminato solo ai rigori dall’Oratorio Gazzaniga. «Faccio i complimenti allo staff tecnico, al direttore sportivo Mauro Balduchelli che ha costruito la squadra e naturalmente a tutti i giocatori», conclude Mussini. In vista della prossima stagione sono già stati confermati, oltre al mister, bomber Shima, il portiere Paitoni e altri protagonisti della promozione come Boselli, Rossetti, Brentonico e Gurrado.