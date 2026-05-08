Calcio Serie B – Chiusura ingloriosa per il Mantova: a Frosinone finisce 5-0

FROSINONE Chiusura ingloriosa per il Mantova che perde 5-0 a Frosinone. Ma il vero obiettivo dei biancorossi era la salvezza, già conquistata contro il Monza il primo maggio. Dopo un primo tempo chiuso di due gol, ma immeritatamente, i ciociari dilagano nella ripresa. Mantova che ha le sue occasioni più nitide con Mancuso, ma le spreca tutte. La stagione biancorossa è finita, adesso spazio al mercato.

Buonasera dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ultima di campionato per il Mantova che, centrata la salvezza, coltiva ora il sogno play off. Ma il destino non dipende solo dall’Acm, cui potrebbe non bastare una vittoria, tantomeno un pareggio. Nella classifica avulsa con Avellino e Cesena, appaiate col Mantova all’ottavo posto, i virgiliani sono ultimi; in svantaggio con l’Avellino; in vantaggio col Cesena. Occhio poi a Carrarese, Sampdoria e Padova, potenzialmente in grado di agganciare anch’esse l’ottava piazza. Vi terremo aggiornati sulla situazione, in una serata che si preannuncia di festa per il Frosinone: ai ciociari basta un punto per la promozione in Serie A.

FROSINONE-MANTOVA 5-0

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani (82′ Pisseri); A. Oyono, Monterisi (81′ Corrado), Cittadini (76′ Calvani), Bracaglia; Calò, Cichella; F. Gelli (67′ Koutsoupias), Ghedjemis (67′ Fini), Raimondo; Kvernadze. A disp.: Lolic, J. Gelli, J. Oyono, Zilli, Fiori, Vergani, Kone. All.: Alvini.

MANTOVA (4-2-3-1): Bardi; Dembelé, Castellini (90′ Marai), Cella; Maggioni (46′ Paoletti), Kouda (63′ Wieser), Trimboli, Benaïssa; Ruocco (63′ Buso), Marras (82′ Falletti); Mancuso. A disp.: Andrenacci, Vukovic, Caprini, Zuccon. All.: Modesto.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo (assistenti: Perrotti e Costanzo; al Var: Di Paolo di Avezzano).

RETI: 5′ rig. Calò, 12. Monterisi, 57′ Ghedjemis, 71′ Raimondo, 77′ Koutsoupias.

NOTE: Ammoniti: Castellini, Ghedjemis, Trimboli. Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 4′.

Secondo tempo

90′ Finisce qui.

90′ Ultimo cambio per Modesto: esordio per Marai, il giovane della Primavera, che rileva Castellini.

82′ Modesto inserisce anche Falletti al posto di Marras.

77′ Il Frosinone fa quel che vuole, il Mantova non c’è più e fa acqua da tutte le parti. Koutsoupias fa 5-0: riceve dalla retrovie e, tutto solo mette solo la traversa.

71′ Poker Frosinone con Raimondo. Cross di Fini, Koutsoupias non ci arriva ma alle sue spalle c’è Raimondo che, come un treno, brucia tutti e batte Festa.

69′ Paratona di Bardi in tuffo ad evitare un passivo più pesante per il Mantova sulla botta di Cichella.

65′ Ammonito anche Trimboli, intervenuto in modo scomposto ai danni di un avversario.

63′ Modesto rimette mano alla panchina e manda in campo anche Buso, che rileva Ruocco, e Wieser, al posto di Kouda. Mossa per cercare almeno il pari.

57′ Il Frosinone la chiude. Errore in disimpengo di Castellini che regala palla a Ghedjemis, il quale a tu per tu con Bardi non sbaglia e cala il tris.

53′ MANCUSO!!!!!!!!!!!!!!! L’attaccante spreca tutto vanificando una grandissima occasione. Marras riceve al limite in mezzo a due difensori, penetra dribbla e serve Mancuso che, tutto solo, manda incredibilmente alle stelle.

47′ Nella ripresa il Mantova attaccherà sotto il settore ospiti. Il Frosinone sotto i suoi ultras. Ovazione per Bardi da parte dei tifosi del Frosinone. Il portiere biancorosso ha trascorso 5 anni in Ciociaria, con 200 presenze all’attivo e una storica promozione in Serie A.

46′ Modesto cambia subito: dentro Paoletti al posto di Maggioni.

46′ Inizia la ripresa

Primo tempo

45′ + 4′ Finisce qui il primo tempo, a tra poco per la ripresa.

45′ + 3′ Occasionissima per il Mantova. Frosinone che sbaglia un passaggio a centrocampo e i biancorossi partono in contropiede. Marras riceve da Benaïssa, si accentra e calcia. Paratona di Palmisani, sulla respinta Kouda fa incredibilmente cilecca, alle sue spalle sbuca Ruocco che spreca tutto mandando alle stelle.

45′ + 1′ Ristabilita la parità numerica.

45′ Sono 4′ i minuti di recupero.

43′ Riprende il gioco: Frosinone momentaneamente in 10.

41′ Gioco fermo per permettere allo staff sanitario del Frosinone di medicare Bracaglia, rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.

39′ Azione corale dei biancorossi che arrivano al cross di Benaïssa sulla sinistra per l’incornata di Maggioni che termina però di poco sopra la traversa. Buona occasione.

36′ Azione sgusciante di Ruocco che conquista un buon calcio di punizione dal limite sinistro. Sul punto di battuta va Trimboli che prima centra la barriera e poi tenta una conclusione a giro mal calibrata.

33′ Frosinone in controllo del match: il Mantova non riesce ad affondare il colpo.

27′ Sinistro velenoso di Marras che termina a fil di palo. Il Mantova non molla.

24′ Frosinone che ha abbassato ii ritmi e lascio più iniziativa al Mantova. Dembélé parte in contropiede e conquista una punizione che però non porta a nulla perché i padroni di casa riconquistano subito palla.

21′ Ci prova anche Mancuso che riceve spalle alla porta, si gira e calcia: palla tra le braccia di Palmisani.

20′ Ancora biancorossi in avanti con una conclusione dal limite che non si abbassa e sorvola la traversa.

17′ Mantova che prova una timida reazione da calcio d’angolo, ma la botta di Cella è debole e centrale. Para facilmente Palmisani.

12′ Raddoppia il Frosinone con Monterisi. Punizione ciociara, spizzata di Castellini che serve involontariamente Monterisi. Il difensore non sbaglia e fa 2-0.

9′ Il Frosinone spinge sulle ali dell’entusiasmo e Ghedjemis colpisce il palo. Sulla palla si avventa Kvernadze, murato da Bardi. Mantova che si salva.

6′ Mantova costretto subito a rincorrere. Ma facciamo un rapido passo indietro per descrivere meglio l’occasione del rigore: spiovente in area biancorosso e sforbiciata di Castellini a liberare l’area, ma nel farlo colpisce in pieno volto il difensore ciociaro. A fine azione, l’arbitro prima assegna il rigore e poi ammonisce Castellini.

5′ Manganiello dopo un rapido check assegna il rigore per il Frosinone: dal dischetto Calò spiazza Bardi.

3′ Manganiello richiamato subito al Var per in contrasto tra Castellini e Monterisi.

1′ Mantova in divisa rossa con banda centrale bianca. Frosinone in campo con il completo classico giallo.

1′ Mantova che attaccherà da destra a sinistra. Il Frosinone sotto il settore ospiti.

1′ Si comincia. Calcio d’inizio battuto dal Frosinone.

Pre-gara

Presenti sugli spalti del settore ospiti 230 tifosi biancorossi giunti dalla città.

Mantova e Frosinone fanno il loro ingresso in campo.

Mister Modesto ha una rosa ristretta a causa dei numerosi infortuni: Bragantini, Mensah, Radaelli, Gonçalves, Chrysopoulos, Muci, Ligue, Bianay, Meroni, Bonfanti.

Ancora pochissimi minuti prima del fischio d’inizio. Mantova e Frosinone sono ancora negli spogliatoi a sistemare gli ultimi dettagli.

Lo Stirpe è una bolgia. Ai ciociari basta un punto per essere matematicamente promossi in Serie A.

Mister Modesto conferma la stessa formazione che ha battuto, nell’ordine, Südtirol e Monza. Sull’altra sponda il tecnico dei ciociari Alvini si affida al terzetto Ghedjemis-Kvernadze-Raimondo. L’ex Fiori parte dalla panchina.

Buonasera dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Mantova e Frosinone sono in campo per il riscaldamento.