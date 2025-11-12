Calcio dilettanti, il mercoledì di Coppa – In campo stasera Marmirolo, Borgo Virgilio e Sermide

Mantova Tre squadre virgiliane saranno protagoniste oggi nelle rispettive gare di Coppa, in una serata che promette spettacolo e importanti verdetti per la corsa ai turni successivi.

Nel secondo turno di Coppa Lombardia di Prima Categoria, l’Union Team Marmirolo sarà di scena a Monticelli d’Ongina (ore 20.30), contro il Castelvetro, rivale anche in campionato nel girone G. I neroverdi, reduci dal ko per 3-2 sul campo del Sirmione, vogliono rialzarsi, mentre i piacentini arrivano dal pareggio per 1-1 a Roncoferraro contro la Serenissima, che proprio in Coppa si era imposta 2-0 nel primo match del triangolare P dei sedicesimi. «È un impegno da non sottovalutare – avverte l’attaccante Luca Pernigotti -. I nostri avversari vorranno fare bella figura e noi puntiamo almeno a non perdere, per poi giocarci la qualificazione agli ottavi nel derby con la Serenissima, che ritroveremo anche domenica in campionato».

In Coppa Lombardia di Seconda Categoria (32esimi), il Borgo Virgilio è atteso a Manerba del Garda dalla Valtenesi (20.30), che aveva battuto 3-2 l’Acquanegra nel primo match del triangolare U. «Veniamo dal netto 4-0 ottenuto a Casaloldo – sottolinea il tecnico Giuseppe Fido -. Faremo diversi cambi, ma questo non significa che snobbiamo la Coppa». Sulla stessa linea il diesse Nicola Cicola: «Alla Coppa teniamo molto. L’obiettivo è superare il turno, quindi stasera non possiamo perdere per poi giocarci tutto contro l’Acquanegra».

In Coppa Emilia di Seconda Categoria (delegazione di Ferrara), ultimo match della fase a gironi per il Sermide, impegnato a Pieve di Cento (20.30) contro la XII Morelli dell’ex Varani, già battuta 1-0 in campionato. Basta un punto per il pass. «Ho chiesto alla squadra di non scendere in campo per difendere il pareggio che ci qualificherebbe – spiega il presidente Giovanni Massarenti -. Serve il massimo impegno: veniamo dal bel successo nel derby di Bondeno, quarto di fila, e vogliamo confermarci».