Pallavolo serie B Le amichevoli – Asolarem, buon test col Valtrompia. Davis la spunta sul Be One

Mantova Fermi, sia in questo sia nel prossimo fine settimana, i campionati di serie B maschile, B1 e B2 femminile, qualche squadra ne approfitta per disputare amichevoli. Test utili soprattutto per mantenere la condizione atletica e il ritmo gara. Giovedì sera a Bovezzo la Kema Asolaremedello ha affrontato il Valtrompia, che milita nel girone B della serie B. «Abbiamo chiuso 2-2 il test con la compagine bresciana – osserva il tecnico Andrea Fasani – Abbiamo perso il primo parziale perché eravamo molto contratti e poco lucidi, poi ci siamo riscattati sia nel secondo sia nel terzo set, lavorando molto sia a muro sia in difesa. Nell’ultima frazione abbiamo fatto ruotare tutti gli atleti disponibili e commesso parecchi errori in battuta che hanno ovviamente favorito il Valtrompia. Comunque noi allenatori ci riteniamo soddisfatti, considerato il notevole carico di lavoro dell’ultima settimana di allenamenti». A San Martino Buon Albergo, sempre giovedì scorso, è scesa in campo la Davis Stradella. La squadra di Enrico Pinzi e Diego Pavan ha affrontato il Be One, già piegato in campionato per 3-0 nel girone E di B2 in casa a Stradella. Anche in quest’occasione le virgiliane hanno prevalso per 3-2 (25-21, 25-17, 25-23, 19-35, 8-15).

«L’amichevole contro le veronesi – risponde il vice Pavan – è stata una buona occasione per dare spazio a tutte le atlete, compresa Fedrizzi che deve ritrovare la migliore condizione. Buone le indicazioni che sono scaturite dal test, considerato che dopo le sconfitte con Top Volley Villafranca e Galaxy Collecchio dobbiamo ricostruire le nostre certezze che sono venute meno nell’ultimo periodo».