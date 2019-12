Il Comitato Manifestazioni ha omaggiato la scuola con il libro celebrativo dei 40 anni

RONCOFERRARO – Le festività natalizie sono state anticipate dalla visita della delegazione del Comitato Manifestazioni Roncoferraro alle scuole medie dell’Istituto “Luca Fancelli”, per la consegna agli alunni e agli insegnanti del libro celebrativo intitolato “40 e oltre”. La cerimonia è stata introdotta dalla dirigente scolastica Mariella Difato , la quale, rivolgendosi agli alunni, ha messo in evidenza i passaggi storici e sociali contenuti nel libro. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Roberto Archi ha voluto ricordare la figura del co-autore del libro, Alfredo Bertelli , prematuramente scomparso. La parola è così passata all’altro autore dell’opera, nonchè presidente del Comitato Manifestazioni, Alessandro Gattini : «Il libro rappresenta un viaggio simbolico nella storia di Roncoferraro dal 1980 ad oggi. Vuole cogliere, come avviene in tutti i viaggi, i momenti salienti e più belli che lo hanno accompagnato, ma anche ripercorrere la vita di quelle persone che inconsapevolmente l’hanno scritta, sia per sé che per i propri discendenti». Si è infine provveduto alla distribuzione dei libri ai circa 200 ragazzi presenti e a tutti i professori, che dal canto loro hanno espresso parole di riconoscenza per l’omaggio ricevuto.

Matteo Vincenzi