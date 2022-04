Basket serie A2 m – Valli: “Staff in emergenza, più di così a Pistoia non si poteva fare”

Pistoia Il tecnico Giorgio Valli accetta senza alcun problema la netta sconfitta per 96-63 contro i toscani, che ha chiuso gli impegni della stagione regolare nel girone Verde. Ora la Staff inizierà sabato la fase a Orologio e affronterà in trasferta Cento. «Di più stasera (ieri sera, ndr) non potevamo fare. Abbiamo resistito per almeno venti minuti – afferma coach Valli – Cortese e Ferrara non erano al meglio della condizione e dunque ho preferito non rischiarli nel secondo tempo. Pistoia ha fatto tanti canestri da tre, inoltre col ritorno di Johnson è davvero un’ottima squadra. Da parte nostra ci abbiamo provato, ma onestamente di più non potevamo fare contro una delle migliori compagini del girone, soprattutto nelle condizioni nelle quali eravamo. Voltiamo pagina e pensiamo alla sfida di sabato a Cento. Il mio obiettivo è quello di avere Stojanovic a disposizione e presentare finalmente Potts, oltre ad avere al meglio Ferrara e Cortese, tenuto conto che giochiamo contro una ottima compagine, che in casa si esalta e al contempo è ben allenata. Ha degli ottimi americani, un quintetto ben orchestrato dal play Tomassini: in poche parole una formazione di tutto rispetto, con un roster importante. Senza dimenticare Zilli che sino ad ora ha fatto davvero bene. Aggiungo questo: a parità di forze possiamo e dobbiamo giocarcela a viso aperto».