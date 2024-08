Calcio dilettanti, le amichevoli – Governolese travolta dal Montecchio. Union Marmirolo e Asola calano il tris

Mantova Ancora una sconfitta, e stavolta piuttosto pesante, per la Governolese, giustificata però dal valore dell’avversario, il Montecchio Maggiore, che gioca in Serie D. La squadra vicentina si è imposta con un secco 6-1: poker nel primo tempo firmato Zanella (7’), Basilisco (8’) e doppio Faccio (32’ e 39’); nella ripresa ha accorciato le distanze Volpato con un bel colpo di testa (55’), poi sono arrivate le reti di Manarin (72’) e Chinellato (81’) che hanno fissato il punteggio tennistico.

Union Team Marmirolo e Asola affrontavano invece avversari di categoria inferiore, che per altro non hanno sfigurato. L’Union Marmi ha piegato il Porto 3-1, in rimonta: ospiti in vantaggio con Bourgana, pareggio di Ghirardi prima dell’intervallo; nel secondo tempo sono arrivati un autogol del Porto e il sigillo di Romano. L’Asola ha sconfitto 3-0 il Casaloldo: dopo un primo tempo in equilibrio, terminato senza reti, i biancorossi sono andati a segno tre volte nella ripresa con Chitò, Chiari e Burato.

Esordio positivo per la Serenissima contro un buon Soave: 2-1 con reti di Ismael, Keita e Del Bar. Prima uscita stagionale anche per il Gonzaga, che ha pareggiato 1-1 con la New Castellucchio: gol di Ceci e Malavasi. Il Curtatone ha superato 4-0 la Ceresarese con le doppiette di Maccari e Ndiaye. La Villimpentese si è imposta sulla Roverbellese per 4-2: doppietta di Boukaroua e reti di Bellini e Bertolazzi (il preparatore dei portieri) per i gialloblù; gol di Caia e Perini per la Rove. Goleada della Medolese all’Asola Juniores: 7-3 con doppietta di Viola e reti di Zaniboni, Leoni, Sparago, Cerutti e Brunoni. Infine, pareggio 2-2 per il Viadana nel primo test col Mezzani: per i canarini a segno Dede e Mortini.